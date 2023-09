PSG : les Anglais accusent Kylian Mbappé d’avoir snobé le roi Charles III

La suite après cette publicité

En visite en France, le roi Charles III a profité de son passage pour rencontrer le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi hier. Il était d’ailleurs accompagné de Marie-Antoinette Katoto et Presnel Kimpembe, qui représentaient les sections féminines et masculines du club. Le choix du joueur du PSG a d’ailleurs fait jaser en Angleterre, où on s’attendait plutôt à voir Kylian Mbappé.

En effet, The Sun rapporte que beaucoup pensent que KM7 a snobé le roi Charles III qui a rencontré "une star très aléatoire du PSG" (en parlant de Kimpembe, ndlr). Le tabloïd anglais a d’ailleurs publié des messages de supporters anglais. «C’est le roi d’Angleterre, hein, pas un fan de football au hasard», a lâché l’un d’entre eux. Un autre a demandé : «où est Mbappé ?» Puis, un autre a déclaré : «je dirai à mes enfants que Mbappé, un grand révolutionnaire, a refusé de rencontrer un roi.» Enfin, un supporter anglais a plaisanté au sujet de "la rencontre la plus improbable de l’humanité" entre Kimpembe et le roi Charles III.