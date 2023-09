PSG : le roi Charles III a rencontré Nasser Al-Khelaïfi

Ces dernières heures, on ne parle que la visite du roi d’Angleterre Charles III en France. Après avoir organisé un diner du côté de Versailles ce mercredi soir, le successeur de feu la reine Elisabeth II continue sa tournée. Et ce jeudi, il a tenu à rencontrer… Nasser-Al Khelaifi. Il a en effet profité de sa venue en France pour organiser un évènement avec la fondation PSG à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Nasser Al-Khelaïfi, Presnel Kimpembe et Marie-Antoinette Katoto sont présents ainsi que la première dame Brigitte Macron selon l’Équipe.

D’après les précisions de RMC, le roi Charles III souhaite développer des projets avec le PSG et sa fondation "The Prince’s Trust". Cette dernière se concentre beaucoup sur l’importance de l’éducation par le sport. Cette rencontre, qui n’était pas prévue à la base mais organisée à la dernière minute sur demande du roi selon BFM TV, va donc permettre de poser les bases de ce projet.