PSG : ça avance pour Presnel Kimpembe

Ce week-end, le Paris Saint-Germain a publié son traditionnel communiqué médical avant le choc face à l’OL. Celui-ci ne concernait que Presnel Kimpembe. Le club de la capitale a expliqué que le défenseur «poursuit ses exercices de récupération». Ce lundi, les pensionnaires du Parc des Princes, qui ont étrillé l’OL hier soir sur le score de 4 à 1, ont donné des nouvelles du champion du monde 2018.

«⁠Presnel Kimpembe a effectué ce jour des exercices individuels avec ballon sur le terrain», peut-on lire sur le site officiel du PSG. Éloigné des terrains depuis plus d’un an, le Français se soigne et tente d’être remis pour la saison prochaine. Les dernières nouvelles, qui sont donc bonnes, risquent donc de donner de l’espoir au club champion de France ainsi qu’à Kimpembe, qui avait accompagné ses coéquipiers à Barcelone la semaine dernière.