Liga : Alavés et Villarreal se neutralisent

Ce samedi, se disputait la 24e journée de Liga, avec notamment l’opposition entre Alavés et Villarreal. Un duel

entre deux équipes du bas de tableau. Et à l’issue de la rencontre, les deux équipes n’ont pas réussi à se départager (1-1). Omorodion avait ouvert le score pour Alavés (25e), mais Cuenca a remis les deux équipes à égalité (42e), et ce jusqu’au coup de sifflet final.

Classement Live Liga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 12 Alavés 27 24 -7 7 6 11 24 31 13 Villarreal 25 24 -12 6 7 11 34 46

Avec ce match nul, les locaux restent à la 11e place du classement, à trois longueurs du top 10. De son côté, le Sous-marin jaune remonte provisoirement à la 13e place, en attendant les autres rencontres de la journée.