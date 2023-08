Ligue 1 : Nantes et Monaco se quittent sur un match nul spectaculaire

En ouverture de la 3e journée de Ligue 1, le FC Nantes recevait l’AS Monaco dans une très belle ambiance à la Beaujoire. Les Nantais, après deux défaites sur ce début de saison, devaient absolument se relever face au leader du championnat qui était en grande forme sur ce début de saison. Un défi pour le coach nantais Pierre Aristouy déjà menacé par sa direction. De leur côté, les Monégasques espéraient confirmer leurs premières performances séduisantes. Et pour cela, Adi Hutter pouvait compter sur son trio Golovin, Minamino et Ben Yedder.

Mais dans cette rencontre, c’est Nantes qui se montrait dangereux en premier. Et il faut dire que Dennis Zakaria aidait bien son adversaire du soir en commettant une faute sur Moises Simon dans la surface en début de rencontre. Mostafa Mohamed se chargeait d’ouvrir le score (1-0, 3e). Sonné par cette ouverture du score rapide, l’AS Monaco encaissait même un second but signé Jean-Charles Castelletto (2-0, 15e). Par la suite, le FCN commençait à reculer pour laisser le ballon à Monaco. Une première erreur puisque le club de la principauté se procurait plusieurs occasions. L’international japonais Minamino finissait logiquement par réduire l’écart alors que les Canaris résistaient jusqu’à la pause.

Monaco a poussé jusqu’au bout

Au retour des vestiaires, on s’attendait alors à une équipe monégasque sur-motivée pour revenir au score. Mais pourtant, sur les premières minutes du second acte, c’est bien Nantes qui jouait bien les coups. Il ne fallait alors que trois minutes à Mostafa Mohamed pour faire le break à nouveau. L’international égyptien s’offrait un doublé alors qu’il était oublié par la défense de Monaco (3-1, 48e). Pas de quoi décourager Monaco qui retournait à l’attaque par la suite et multipliait les tirs sur le but de Descamps.

Peu avant l’heure de jeu, sur un nouveau bon service de Caio Henrique, Camara butait sur Descamps mais le ballon revenait sur Wissam Ben Yedder qui réduisait l’écart (2-3, 59e). De quoi nous offrir une fin de match folle. Et c’est ce qui s’est passé puisque Monaco n’a cessé d’attaquer face à une formation nantaise bluffante. Finalement, dans les dernières minutes, Monaco a été récompensé (27 tirs au but). Sur son tout premier ballon touché, Boadu égalisait après que Fofana a touché la barre (86e). Match nul fou entre Nantes et Monaco (3-3) pour ce match d’ouverture de la 3e journée de Ligue 1. Une belle soirée pour les amateurs de foot.