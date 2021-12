Brest-Montpellier : les compositions officielles

On a échangé nos coachs. Jour de retrouvailles entre Olivier Dall'Oglio et le Stade Brestois, mais également entre Michel Der Zakarian et le Montpellier Hérault Sporting Club (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM à 17h). Lors de cette 18e journée, les Brestois ont pour ambition de prolonger leur incroyable série de six victoires, mais aussi d'enchaîner un 17e match consécutif en marquant au moins un but. En face, le MHSC peut, en cas de succès, grimper à la 4e place. Prometteur.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Michel Der Zakarian opte pour un 4-4-2. Privé de Chardonnet, suspendu, il aligne Lilian Brassier - accidenté de la route dans la journée d'hier - aux côtés de Christophe Hérelle en défense centrale. Faivre occupera le flanc droit alors que le prolifique Honorat évoluera à gauche. Devant, la paire Le Douaron-Mounié est présente. En face, le MHSC se présente en 4-33, avec Cozza qui poursuit l'intérim en défense centrale en l'absence d'Estève, Sambia intègre le milieu et Wahi est aligné en pointe. Mollet est lui suspendu.

Les compositions d'équipes :

Brest : Bizot - Pierre-Gabriel, Brassier, Hérelle, Duverne - Faivre, Belkebla, Agoumé, Honorat - Le Douaron, Mounié

Montpellier : Omlin - Souquet, Cozza, Sakho, Ristic - Ferri, Sambia, Chotard - Savanier, Wahi, Mavididi