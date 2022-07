FC Barcelone : ça sent le roussi pour Memphis Depay !

La suite après cette publicité

Memphis Depay a tenu parole. Libre à l'issue de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, l'attaquant néerlandais a donné sa priorité au FC Barcelone. Désiré par Ronald Koeman, en place à l'époque, l'ancien joueur de Manchester United a recalé plusieurs prétendants pour rejoindre la Catalogne. Il s'est même plié en quatre en consentant à faire un énorme geste financier face aux difficultés rencontrées par les pensionnaires du Camp Nou.

L'ancien de l'OL s'était plié en quatre pour les Culés

En effet, Memphis, qui avait négocié initialement un salaire de 7 M€ net plus primes, avait accepté de baisser son salaire pour ne toucher "que" 5 M€ nets annuels, soit une réduction de 30%. Un joli geste de la part du natif de Moordrecht qui réalisait son rêve d'enfant en signant chez les Culés. Malgré ses efforts sur comme en dehors du terrain, Memphis (28 ans), auteur de 13 buts et de 2 assists en 38 apparitions toutes compétitions confondues, n'est pas récompensé.

En effet, le FC Barcelone le pousse depuis plusieurs mois vers la sortie. Ce, pour plusieurs raisons. La première est qu'il pourrait rapporter de l'argent, ce dont a besoin le Barça pour avancer sur d'autres cibles. La seconde est que la concurrence va encore monter d'un cran cette saison dans le secteur offensif. D'autant que les Blaugranas vont faire prolonger Ousmane Dembélé et qu'ils sont sur le point d'accueillir Raphinha.

Le Barça inclut Memphis dans de nombreux deals

Même si Xavi apprécie ses qualités et son professionnalisme, Memphis est l'attaquant qui sera sacrifié par les Barcelonais. Ces derniers tentent d'ailleurs de le placer dans de nombreux deals. Ainsi, Sport explique ce mercredi que le Barça souhaite inclure Depay dans l'opération Jules Koundé. Ainsi, les Culés offriraient entre 35 et 40 millions d'euros à Séville plus Memphis. Le nom de l'international néerlandais a aussi été mentionné jeudi dernier au cours de la réunion entre les dirigeants catalans et Todd Boehly, le nouveau propriétaire de Chelsea.

Enfin, le FC Barcelone compte sur ses bonnes relations avec Tottenham, où Clément Lenglet a été prêté, afin d'y placer Memphis. Un élément qui plaît aux Spurs, malgré un passage raté à Manchester United. Ils sont même disposés à payer 20 millions d'euros. Seul problème, l'attaquant hollandais ne veut pas rejoindre Tottenham. Ni même aucun autre club. Il veut absolument rester au Barça, bien qu'il risque de faire les frais de la concurrence. Une épine dans le pied des Culés, qui vont employer la manière forte pour se débarrasser des indésirables. Memphis, qui ne s'imaginait certainement pas qu'il serait remercié ainsi de tous ses efforts, est prévenu !