Le drôle d'investissement millionnaire de Neymar

Le business des NFT est une vraie tendance actuellement sur internet. Les Non Fongible Token sont des biens numériques uniques, que l’on peut acheter contre de la cryptomonnaie. Cette "mode", n’épargne pas le monde du football puisque c’est Neymar qui s’est récemment lancé dans cette activité qui a déplacé plus de 30 milliards d’euros dans le monde l’an passé.

Selon Mundo Deportivo, la star brésilienne du PSG a acquis deux œuvres de la collection Ape Yacht Club (BAYC), grâce à de la crypto-monnaie. Deux illustrations numériques achetées pour 460 000 € et 550 000 €, soit pour un montant total de plus d’un million d’euros. Mais le Brésilien de 29 ans n’est pas le seul Parisien à avoir participé à cette opération, puisque Neymar c’est associé avec deux de ses partenaires au Paris Saint-Germain : Marco Verratti et Leandro Paredes. Le Brésilien a même publié sur Twitter la photo de l'un de ses achats.