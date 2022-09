Les confessions de Randal Kolo Muani sur son ascension fulgurante

La suite après cette publicité

Convoqué pour la première fois par Didier Deschamps, Randal Kolo Muani, le jeune attaquant de l’Eintracht Francfort, découvre l’équipe de France. Remplaçant Kylian Mbappé, dans les derniers instants, lors de la victoire tricolore face à l'Autriche (2-0), l'ancien buteur du FC Nantes a ainsi pu apprécier, quelques secondes, l'atmosphère du niveau international. Une trajectoire positive pour celui qui ne cesse de monter en puissance ces derniers mois. Transféré des Canaris aux Aigles, cet été, le joueur de 23 ans a ainsi fait ses premiers pas en Bundesliga, en Ligue des Champions et donc avec les Bleus. Le tout, en seulement quelques semaines.

Vainqueur de la Coupe de France avec la formation nantaise, le 7 mai dernier, Kolo Muani fait aujourd'hui le bonheur d'Oliver Glasner. Auteur de 2 buts et 5 passes décisives en 11 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le gamin de Bondy s'est longuement confié sur cette belle ascension dans un entretien accordé au Parisien. «Dans le foot, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l’autre. Il faut être prêt pour le meilleur comme le pire et je pense l’être. Il ne faut rien regretter, toujours se donner à fond sur le terrain. C’est ce que je fais. Au fil des ans, j’ai accéléré mon rythme de travail. Je me suis mis dans la peau d’un vrai professionnel et ça me réussit plutôt bien même si plus jeune on disait que j’étais un peu nonchalant», a ainsi reconnu, dans un premier temps, celui qui jouait encore en National, à l'US Boulogne, il y a peu plus de deux ans.

Du National à la Nation !

Fier du chemin parcouru, le nouvel homme fort de Francfort a, malgré tout, reconnu qu'il ne s'attendait pas à être convoqué : «c’est un moment spécial, incroyable. Je suis choqué encore. Quand j’ai appris ma convocation, j’étais seul, chez moi. Mon frère m’a dit que j’allais peut-être être appelé, j’ai vu des articles sortir, mais je ne m’y attendais pas du tout. Mon premier réflexe a été d’appeler mes parents. Ils étaient très heureux, limite les larmes aux yeux», a notamment reconnu le joueur formé au FCN avant de dévoiler un secret bien gardé quant à ses ambitions avec la sélection. «Je voulais jouer en équipe de France, un jour pour un grand club, passer à la télé. Là, je réalise un rêve. J’ai sûrement eu un peu de chance et honnêtement je ne pensais pas que ça arriverait là. Je m’étais mis en tête que je serai en équipe de France en 2023. C’était mon petit secret à moi».

Profitant d'une liste largement remaniée après les nombreuses blessures subies par les habituels titulaires, Kolo Muani reconnaît sa chance mais compte bien en profiter au maximum. Avant de retrouver le Danemark, ce dimanche soir, pour la dernière répétition des Bleus avant le Mondial, le Bondynois garde les pieds sur terre mais ne s'empêche pas de rêver à un avenir plus que radieux : «si on m’a appelé, c’est qu’on regarde ce que je fais et surtout que je peux faire partie de cette équipe. C’est juste à moi de travailler, d’être performant dans mon club. La Coupe du monde, ça fait rêver». Reste désormais à savoir si Didier Deschamps réalisera le rêve de l'intéressé. Rien n'est moins sûr mais sait-on jamais...