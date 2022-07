Le Bayern Munich est en pleine galère après le départ de Robert Lewandowski

La suite après cette publicité

From «comment conserver Robert Lewandowski» to «comment remplacer Robert Lewandowski» ? Telle est la question que se pose actuellement les dirigeants munichois. Parti du côté du FC Barcelone après de longues semaines de négociations, le buteur international polonais (132 sélections, 76 buts) laisse, en effet, le secteur offensif bavarois dépeuplé de sa principale arme offensive. Orphelin de son atout numéro un sur le front de l'attaque, les hautes sphères du Rekordmeister réfléchissent désormais à son potentiel successeur.

«Le marché des attaquants est limité. Et la présence de joueurs disponibles est encore plus difficile. Je ne pense pas que ce soit plus facile pour l'adversaire si on n'a pas Lewi. Avant, vous pouviez vous concentrer sur sa défense, je le sais de par ma propre expérience. Maintenant, quand il y a beaucoup de joueurs qui tournent autour, ce n'est pas si facile», avouait, cependant, récemment Julian Nagelsmann, conscient des difficultés qui attendaient le champion d'Allemagne en titre pour trouver le digne remplaçant du Polonais.

Sadio Mané, successeur interne de Robert Lewandowski ?

Peu enclin à l'idée de s'offrir Cristiano Ronaldo, en témoignent les dernières déclarations de son président, Oliver Kahn : «j'adore Cristiano Ronaldo, joueur fantastique mais chaque club a une philosophie et je ne sais pas si ce serait le bon signal pour le Bayern et la Bundesliga si nous le signions maintenant. Une telle décision ne correspond pas nécessairement à nos idées», le Bayern n'a malgré tout pas abandonn l'idée de trouver une nouvelle option pour combler le départ de sa star. Dans cette optique, et comme nous vous le révélions dernièrement, les dirigeants bavarois penseraient à Mathys Tel, actuellement sous les couleurs du Stade Rennais.

Une éventualité qui n'empêche cependant pas le board du Bayern Munich d'envisager des options en interne. «Nous avons plusieurs options. Mané peut être le remplaçant de Lewy. Il était déjà difficile de modérer l'année dernière, de mettre tous les joueurs offensifs dans la bonne position. Nous allons changer un peu le style de jeu. Lorsque vous perdez un attaquant qui marque 40 buts par an, c'est un élément important qui est brisé. Mais d'un autre côté, c'est aussi un grand défi et une grande opportunité pour tous de continuer à faire briller le Bayern après l'ère Lewandowski», affirmait, en ce sens, Julian Nagelsmann au micro de Sky Sport Germany. Le casse-tête ne fait que commencer...