Chelsea : Thomas Tuchel justifie la sortie prématurée d'Hudson-Odoi

Tenu en échec par Southampton (1-1), Chelsea reste sous la menace de West Ham au classement. A la pause du match, Thomas Tuchel décide de faire entrer Callum Hudson-Odoi à la place de Tammy Abraham. Pour mieux remplacer le premier cité quatorze minutes plus tard ! Interrogé sur le sujet à l'issue de la rencontre, Thomas Tuchel s'est longuement expliqué sur cette décision qui a surpris tout son monde.

« Non, ce n'était pas lié à une blessure. Je n'étais pas satisfait de son attitude, de son énergie et de ses contre-pressings. Dans un match où il n'était pas facile de créer des occasions, il faut compter sur le contre-pressing pour forcer les erreurs et obtenir le deuxième ballon et avoir une chance facile. Et pour cela, vous devez être totalement actif et vif pour le contre-pressing et je n'ai pas ressenti cela avec Callum aujourd'hui, » a ainsi analysé Tuchel. Le message est passé...