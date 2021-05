Espagne : pourquoi Luis Enrique n'a appelé aucun joueur du Real Madrid

« S’ils avaient été bien, Dani et Sergio seraient là. Je regrette qu’ils ne le soient pas ». Lors de sa conférence de presse d'après-liste, Luis Enrique a été vivement interrogé au sujet des joueurs du Real Madrid. Enfin, de leur absence surtout. Il faut dire que c'est la première fois qu'il n'y a aucun représentant de l'écurie merengue dans un groupe de la Roja pour une compétition internationale. Et ça fait énormément réagir en Espagne... D'autant plus qu'il y avait tout de même bon nombre de joueurs évoluant sous les ordres de Zinedine Zidane qui auraient pu avoir une place. Des absences qui peuvent tout de même s'expliquer, à commencer par les pépins physiques connus par le groupe de Luis Enrique.

Dani Carvajal était donc HS pour le côté droit de la défense, la faute à une longue blessure. Même cas de figure concernant Lucas Vazquez, auteur d'une bonne deuxième partie de saison à ce poste en club, à tel point qu'on parlait bien de lui pour l'Euro. Deux options qui auraient fait du bien à Luis Enrique, qui a visiblement l'intention de repositionner Marcos Llorente à ce poste. En défense centrale, Sergio Ramos est donc laissé sur la touche pour des raisons liées à sa forme physique et à un manque de rythme. « Ne pas représenter son pays ça fait mal, mais il faut être honnête et sincère », a notamment expliqué le légendaire défenseur ibérique sur ses réseaux sociaux.

Nacho fait débat en Espagne

Concernant Nacho, auteur d'une très belle deuxième partie de saison lui aussi, Luis Enrique a préféré faire des choix d'avenir. L'Asturien, qui est dans une optique de construction de groupe sur le moyen et long terme, a notamment préféré des joueurs comme Eric Garcia ou Diego Llorente. De par leur jeunesse qui leur assure d'être dans le groupe Espagne pour de longues années encore, mais aussi car leur style de jeu est plus en accord avec ce qu'il demande à ses défenseurs. Mais effectivement, les interrogations des Espagnols au sujet du pur produit de La Fabrica semblent en tout cas justifiées.

Quant à Marco Asensio, il a enchaîné les copies correctes cette saison, montrant un visage assez séduisant. Mais ses absences régulières lors des dernières listes ont permis à des joueurs comme Dani Olmo de se faire un trou en sélection, et de ne plus le laisser grâce à de bonnes performances. Enfin, Isco a souvent été dans les groupes de l'ancien coach du FC Barcelone, notamment lors de sa première étape à la tête de la sélection. Il était même appelé à être le leader de la nation ibère... mais sa disparition des rotations et ses prestations assez médiocres lorsqu'il a eu des opportunités lui ont logiquement fermé les portes. Mais nul doute qu'en cas de mauvais résultat à l'Euro, les médias madrilènes ne vont pas louper Luis Enrique !