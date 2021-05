Espagne : Sergio Ramos réagit à son absence de la liste pour l'Euro

La suite après cette publicité

Surprise générale. Lors de l'annonce de sa liste de 24 joueurs pour le prochain Euro, Luis Enrique n'a pas prononcé le nom de Sergio Ramos. De quoi provoqué un énorme tollé de l'autre côté des Pyrénées, même si les explications du sélectionneur national un peu plus tard ont logiquement un peu calmé les ardeurs.

Alors qu'il était l'une des rares certitudes de la liste et que sa place dans le onze titulaire était réservée, le défenseur andalou va devoir suivre l'Euro à la télévision. De quoi mettre fin à une deuxième partie de saison 2020/2021 très difficile pour lui à cause d'une accumulation de pépins musculaires qui ne lui ont permis de disputer que 5 matches sur l'année 2021 avec le Real Madrid. Sur les réseaux sociaux, le principal concerné est sorti du silence.

Sergio Ramos n'en veut pas à Luis Enrique

« Après quelques mois difficiles et une saison atypique et différente de ce que j'ai vécu dans toute ma carrière, voilà que c'est au tour de l'Euro. J'ai lutté et travaillé chaque jour donnant mon corps et mon âme pour arriver à 100% avec le Real Madrid et la sélection, mais les choses ne se passent pas toujours comme on le désire. Ça me fait mal de ne pas pouvoir avoir pu plus aider mon équipe et de ne pas défendre les couleurs de l'Espagne, mais dans ce cas, c'est mieux de se reposer, de se récupérer à fond et de revenir l'année prochaine, comme on l'a toujours fait », a lancé l'Espagnol.

« Ne pas représenter son pays ça fait mal, mais il faut être honnête et sincère. Je souhaite beaucoup de chance à tous mes coéquipiers et j'espère qu'on fera un grand Euro. Je serai un supporter de plus depuis chez moi ! », a conclu le défenseur du Real Madrid. Une absence qui va peser lourd dans les rangs de la Roja, sur le terrain comme en dehors.