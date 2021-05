Euro 2020 : la liste des 24 de l'Espagne

On connaît les 24 convoqués par l'Espagne pour défier la Slovaquie, la Pologne et la Suède dans le groupe E de l'Euro cet été. Luis Enrique vient en effet de dévoiler les noms des heureux élus. Et dans les buts, une surprise, avec Robert Sanchez (Brighton) aux côtés de De Gea et Simon.

Le sélectionneur de la Roja a également étonné en défense, n'appelant pas le capitaine Sergio Ramos. L'ancien technicien du FC Barcelone a en effet appelé Aymeric Laporte, plusieurs fois convoqué en équipe de France et récemment naturalisé espagnol, pour compléter son contingent de défenseurs centraux.

Pedri s'installe

Dans l'entrejeu, on retrouve des éléments expérimentés comme Sergio Busquets, Koke ou Thiago mais aussi des valeurs montantes telles que Pedri, auteur d'une première saison étincelante avec le Barça.

Alvaro Morata mènera lui l'attaque ibère, aidé par Dani Olmo, Ferran Torres et Gerard Moreno notamment. À noter la présence de Pablo Sarabia, joker de luxe du Paris SG.

La liste des 24

Gardiens : David De Gea (Manchester United), Unai Simon (Athletic), Robert Sanchez (Brighton) ;

Défenseurs : Jordi Alba (FC Barcelone), Aymeric Laporte (Manchester City), Éric Garcia (Manchester City), Pau Torres (Villarreal), Diego Llorente (Leeds), Cesar Azpilicueta (Chelsea), José Gaya (Valence CF), Marcos Llorente (Atlético de Madrid) ;

Milieux : Sergio Busquets (FC Barcelone), Rodri (Manchester City), Pedri (FC Barcelone), Thiago Alcântara (Liverpool), Koke (Atlético de Madrid), Fabian Ruiz (Naples) ;

Attaquants : Dani Olmo (RB Leipzig), Alvaro Morata (Juventus), Ferran Torres (Manchester City), Gerard Moreno (Villarreal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Adama Traoré (Wolverhampton), Pablo Sarabia (PSG).