PL : Hugo Lloris et Tottenham chutent contre Aston Villa

La 18e journée de Premier League se poursuivait, ce dimanche à 15 heures, avec une affiche entre Tottenham, cinquième, et Aston Villa, douzième. L’occasion pour Hugo Lloris et Emiliano Martinez, les deux gardiens titulaires de la dernière finale du Mondial 2022, de se retrouver. Sur le terrain, Antonio Conte optait pour un 3-4-3 avec un trio offensif composé de Bryan Gil, Harry Kane et Heung-Min Son. De son côté et pour faire vaciller les Spurs, Unai Emery choisissait lui un 4-3-3 où Leon Bailey et Emiliano Buendia entouraient Ollie Watkins. L’ancien Marseillais Boubacar Kamara était également présent au coup d’envoi. Au Tottenham Hotspur Stadium, la première période offrait un spectacle globalement triste. Bien organisés défensivement, les Villans parvenaient, sans grande difficulté, à stopper les velléités offensives de la formation londonienne. Malgré une tête de Kane dans les derniers instants du premier acte, sauvée par Young sur sa ligne (40e), les deux formations rentraient dos à dos à la pause.

Au retour des vestiaires, la rencontre tournait finalement à l’avantage des visiteurs sur une énorme bourde de… Lloris. Opportuniste, Watkins profitait de la bévue du gardien tricolore pour servir Buendia qui concluait du pied droit (0-1, 50e). Porté par ce but, Aston Villa continuait sur sa lancée et se signalait une nouvelle fois aux abords de la surface londonienne mais Watkins voyait Doherty contrer sa frappe in-extremis (64e). Dans la foulée, Buendia, très libre dans l’entrejeu, continuait de poser beaucoup de problèmes à la défense des Spurs. Et ce qui devait arriver arriva… Sur une perte de balle de Kane, les Villans contre-attaquaient, McGinn trouvait Douglas Luiz et le Brésilien ajustait Lloris d’une frappe du droit (0-2, 73e). Dans le dernier quart d’heure, le score n’évoluait plus et Villa s’imposait logiquement (2-0). Avec cette défaite, Tottenham reste cinquième et passe derrière Manchester United. De son côté, Aston Villa est toujours douzième mais revient à seulement trois longueurs de la huitième place.

