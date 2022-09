Brest-Ajaccio : les compositions officielles

Choc dans la zone rouge ! Au stade Francis-Le Blé, le Stade Brestois (18e) cherchera à décrocher un premier succès à domicile cette saison, face au promu et dernier, l'AC Ajaccio, qui ne compte qu'un petit point après sept journées (un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 15h).

La suite après cette publicité

Pour ce match, privé de Jérémy Le Douaron (blessé) et Youcef Belaïli (suspendu), Michel der Zakarian choisit de faire confiance à un 3-5-2 avec Dari et Brassier dans la défense à trois, Camara dans l'axe et Slimani à la pointe de l'attaque. Olivier Pantaloni ne déroge pas à son 4-4-2. Il récupère et réintègre Oumar Gonzalez dans la charnière. Devant, le duo Hamouma-Touzghar est attendu.

Les compositions d'équipes :

Brest : Bizot, Fadiga, Chardonnet, Dari, Brassier, Belkebla, Camara, Honorat, Lees-Melou, Pereira Lage, Slimani

Ajaccio : Leroy - Alphonse, Gonzalez, Avinel, Diallo - Bayala, Marchetti, Coutadeur, Cimignani - Touzghar, Hamouma