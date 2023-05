Un cador anglais en concurrence avec le PSG pour Tammy Abraham !

La suite après cette publicité

Auteur d’une première saison intéressante en Italie (27 buts et 5 offrandes en 53 matches) où il aura remporté la Ligue Europa Conference avec l’AS Roma, Tammy Abraham (25 ans) a plus de mal lors de l’exercice actuel. Le buteur anglais affiche des statistiques plus faibles avec 9 buts et 7 offrandes en 45 rencontres et il retrouve sa place de titulaire depuis peu puisque la concurrence avec Andrea Belotti bat son plein pour le poste de numéro 9. L’international anglais (11 capes, 3 buts) reste néanmoins sur une réalisation lors du choc contre l’AC Milan (1-1).

Un choc particulier pour lui puisque sa bonne prestation a été particulièrement scrutée. En effet, la Gazzetta dello Sport révèle que dans les travées du Stadio Olimpico, des émissaires de deux cadors européens étaient présents pour observer sa prestation. Ainsi, Manchester United et le Paris Saint-Germain ont observé de près le match de Tammy Abraham en vue de renforcer le secteur offensif. Pour les Red Devils, ce n’est pas une première puisque des scouts du club anglais ont été aperçus à de nombreuses reprises dans les gradins lors des matches de la Roma. Pour le Paris Saint-Germain ce n’est pas non plus une première puisque c’est la troisième fois cette saison que Tammy Abraham a été observé.

Une clause à 80 millions d’euros

Du côté de Manchester United, l’objectif est de compenser le départ prévu cet été de Wout Weghorst (30 ans). Celui qui est né à Borne (aux Pays-Bas et non en 49.3) rencontre de vraies difficultés avec les Red Devils où il affiche 2 buts et 3 offrandes en 25 matches. Prêté, il devrait retourner à Burnley. De son côté, le Paris Saint-Germain envisage Tammy Abraham afin de remplacer un Hugo Ekitike (20 ans) qui ne donne pas satisfaction (28 matches, 4 buts et 3 offrandes). Quoi qu’il en soit, ce dossier ne s’annonce pas évident puisqu’il faudra discuter avec une équipe de la Roma en position de force.

Si aucune négociation n’a encore débuté, la Roma entend jouir de sa position. En effet, le joueur est sous contrat jusqu’en juin 2026 et dispose d’une clause de rachat pour Chelsea - son ancien club - estimée à 80 millions d’euros. De plus, les Blues ont un droit de préemption qui leur permet d’avoir l’avantage s’ils s’alignent sur le prix proposé par un concurrent. Si le chiffre évoqué semble élevé pour Tammy Abraham, en revanche il servira de base en vue de négociations futures. L’AS Roma ne fera pas de cadeau. Manchester United et le Paris Saint-Germain sont prévenus !