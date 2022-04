Le coup de gueule de Julien Stéphan sur la rumeur OL

Le coach du Racing Club de Strasbourg, Julien Stéphan, est revenu dimanche, après le match nul de ses hommes à Troyes (1-1), sur les rumeurs qui disent qu’il serait suivi par l’Olympique Lyonnais pour succéder à Peter Bosz. Ce dont nous vous avions parlé le 28 mars dernier. Le technicien français qui a poussé un petit coup de gueule après la rencontre, a notamment expliqué avoir été surpris de lire dans la presse qu’il avait envie de rejoindre l’OL et que de telles affirmations étaient un manque de respect pour Strasbourg.

« Si l’intérêt de l’OL est réel ? Ce que je ne peux pas maîtriser, c’est ce que Lyon souhaite faire à l’avenir. Ça je ne le maîtrise absolument pas. Par contre, ce que je peux maîtriser et dire, c’est qu’à la lecture de cet article, j’ai été choqué que j’avais donné moi mon accord ou éventuellement une orientation positive pour ça. C’est faux. C’est manquer de respect au club de Strasbourg, c’est aussi manquer de respect à l’entraîneur qui est en place là-bas. Strasbourg c’est pas un paillasson sur lequel on peut piétiner comme ça. C’est un beau club, c’est un club qui m’a fait confiance en début de saison. Mon seul objectif et ma seule ambition d’ici la fin de saison par rapport à Lyon, c’est de les laisser derrière nous. Ce qui serait un exploit incroyable », a déclaré Stéphan après le match au micro de Prime Video. Le président lyonnais Jean-Michel Aulas à lui affirmé que Bosz serait toujours sur le banc des Gones la saison prochaine.