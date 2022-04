OL : Jean-Michel Aulas catégorique au sujet de Peter Bosz

Alors que la fin de saison 2021/2022 approche, l'avenir de l'entraîneur néerlandais Peter Bosz sur le banc de l'Olympique Lyonnais semble de plus en plus menacé. Comme nous vous l'annoncions il y a quelques semaines, le nom de Julien Stéphan avait été évoqué pour prendre sa succession et relancer les Gones dès cet été après un exercice en demi-teinte.

Mais après la large victoire acquise à domicile face aux Girondins de Bordeaux (6-1), le président de l'OL Jean-Michel Aulas a tenu à clarifier la situation de son coach batave : «Peter Bosz sera l’entraîneur de l’OL la saison prochaine», a assuré le dirigeant rhodanien dans des propos récoltés par Prime Video. Le message est passé.