Barça : Lamine Yamal surclassé et convoqué pour l’Euro U17 avec l’Espagne

Devenu samedi dernier face au Betis, à seulement 15 ans et 219 jours, le plus jeune joueur de l’histoire du Barça à disputer une rencontre de Liga, Lamine Yamal a encore fait parler sa précocité rare, cette fois en sélection. Le jeune espagnol a en effet été surclassé et convoqué pour participer à l’Euro U17 avec l’Espagne.

Une habitude pour le prodige catalan, issu de la génération 2007, mais qui avait déjà honoré 5 sélections avec les U17 espagnols cette saison. En octobre dernier, il avait même été triple-surclassé en participant à une rencontre avec les U19. Pour ce tournoi U17 qui se déroulera en Hongrie du 17 mai au 2 juin, l’Espagne de Yamal retrouvera l’Italie, la Serbie et la Slovénie en phase de groupe.

