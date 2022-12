Gros coup dur pour le PSG dans le dossier Marcus Rashford

La suite après cette publicité

Actuellement 5ème de Premier League, Manchester United doit faire face à plusieurs dossiers chauds tout en préparant son retour à la compétition après la trêve internationale due à la Coupe du Monde au Qatar. Outre le cas Cristiano Ronaldo, désormais agent libre après son départ du club anglais, les Red Devils ont été mis en vente par la famille Glazer, propriétaire des pensionnaires d’Old Trafford. Autre problème sur la table, le club mancunien devrait perdre son sponsor maillot, TeamViewer, et se serait donc mis à la recherche d’une nouvelle collaboration. Au niveau sportif également, Manchester United va devoir également rapidement trouver des solutions.

En effet, le malaise Jason Sanchon enfle depuis quelques semaines déjà du côté de Manchester et de l’Angleterre. Arrivé en juillet 2021 en provenance de Dortmund contre un joli chèque de 85 M€, le joueur de 22 ans peine à convaincre les observateurs du football anglais. L’attaquant n’a d’ailleurs pas été sélectionné par Gareth Southgate pour participer au Mondial avec sa sélection. Tout comme le cas épineux de Harry Maguire, pas encore au niveau de la concurrence selon son entraîneur Erik ten Hag. Mais il y a quand même quelques motifs d’espoirs pour les Red Devils. On apprend justement ce mercredi que le club mancunien va prolonger quatre cadres de son équipe première qui arrivaient à la fin de leur bail en juin 2023, dont Marcus Rashford.

Pour réaliser cette très belle opération sportive et financière, Manchester United s’est appuyé sur une formule particulière de renouvellement incluse dans les contrats de ses joueurs, pour quatre membres de l’équipe première actuelle maximum, qui arrivaient à la fin de leur bail en juin 2023. Ainsi, les Red Devils vont donc pouvoir prolonger Marcus Rashford, Luke Shaw, Diogo Dalot et Fred, selon The Athletic. Le quatuor du club mancunien aurait même été libre de parler avec des clubs étrangers dès le mois de janvier. Pour le premier nommé, l’urgence était d’autant plus de mise sachant que le Paris Saint-Germain était très intéressé par l’attaquant anglais et souhaitait l’attirer en tant qu’agent libre lors du mercato estival 2023 en vue de la prochaine saison.

Cette clause permet à Manchester United de renouveler le contrat de ses joueurs tant que le salaire qu’ils reçoivent à l’heure actuelle est maintenu rajoute AS. Dorénavant, les quatre joueurs sont donc liés jusqu’en 2024 avec les Red Devils. C’est-à-dire pour une saison de plus. De plus, Marcus Rashford et Diogo Dalot, âgés respectivement de 25 et 23 ans, devraient avoir une proposition supplémentaire du club mancunien pour prolonger leur séjour à Old Trafford au-delà de la saison 2023/2024, selon les dernières indiscrétions des deux médias sportifs anglais et espagnol. Ainsi, si le PSG veut revenir à la charge pour l’un des piliers de l’équipe d’Erik ten Hag, le club parisien devra encore améliorer son offre.

De Gea en pourparlers

Il faut dire que Marcus Rashford a retrouvé une bonne forme cette saison après un exercice 2021-22 en deçà des attentes. L’attaquant de United a marqué huit buts en 19 rencontres sous les ordres d’Erik ten Hag avant de rejoindre l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du Monde. Diogo Dalot a, de son côté, atteint de nouveaux sommets avec l’entraineur néerlandais en devenant le premier choix au poste d’arrière droit tandis que Luke Shaw a réussi à consolider sa place dans le onze de départ de United en battant la concurrence de Tyrell Malacia. Enfin, Fred n’a débuté que quatre matches de Premier League cette saison, en raison des arrivées estivales de Casemiro et Christian Eriksen, mais il reste un joueur précieux de l’équipe mancunienne.

Le contrat de David De Gea avec les Red Devils doit également expirer à la fin de cette saison, mais l’état-major mancunien est seulement en pourparlers avec l’Espagnol pour étendre son bail. Les dirigeants n’ont pas activé cette option de renouvellement d’un an pour le portier de l’équipe première. Ils aimeraient que le gardien de but de 32 ans signe un nouveau contrat avec un salaire plus bas, son salaire élevé est devenu un problème, plutôt que de déclencher une prolongation d’un an avec le même contrat et donc le même salaire de 375 000 £ (environ 400 000 euros) par semaine qu’il a signé en septembre 2019. Pour rappel, Manchester United reprendra la compétition dès mercredi prochain en accueillant Burnley, club de Championship, pour le quatrième tour de la Carabao Cup.