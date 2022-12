Manchester United : le malaise Jadon Sancho enfle !

La suite après cette publicité

23 juillet 2021. Manchester United annonce l'arrivée de Jadon Sancho jusqu'en 2026, avec une option pour une année supplémentaire. Un sacré coup de la part des pensionnaires d'Old Trafford, qui ont devancé la concurrence pour s'attacher les services de l'Anglais brillant sous le maillot du Borussia Dortmund. Pour y parvenir, ils ont cassé leur tirelire en signant un joli chèque de 85 M€. Il fallait bien ça pour convaincre le BVB de lâcher son joyau. Arrivé le même été que CR7, Sancho a donné de l'espoir aux fans des Red Devils, ravis de pouvoir chiper un ancien espoir du rival Manchester City.

Un mystère pour Ten Hag

Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Capable de coups d'éclat, l'international anglais, irrégulier et loin de son meilleur niveau, a peiné à convaincre. Dirigé par Ole Gunnar Solskjaer puis Ralf Rangnick, il avait terminé la saison dernière avec 5 buts et 3 assists en 38 apparitions toutes compétitions confondues, dont 27 titularisations. Un bilan loin des attentes du club. Une écurie qui comptait sur l'arrivée d'Erik ten Hag cet été pour relancer la machine Jadon Sancho et en tirer le meilleur. Titulaire lors des premières rencontres, il a ensuite fait des passages sur le banc, avant de rejoindre l'infirmerie.

Au total, il a donc disputé 14 rencontres cette saison (12 titularisations). Le temps de marquer 3 buts et de délivrer 1 assist. Mais c'est encore loin d'être suffisant. La presse anglaise évoque d'ailleurs son cas ce mercredi en rappelant que Manchester United a dépensé une fortune pour lui et que son rendement n'est pas à la hauteur de cet investissement. The Sun écrit à son sujet : «Erik ten Hag essaie enfin de comprendre pourquoi la signature de 73 millions de livres sterling de Manchester United en juillet 2021 est en train de sombrer (...) Ten Hag tente de comprendre comment Sancho, seulement 17 mois après son arrivée en tant que superstar du Borussia Dortmund, est devenu l'âme perdue d'Old Trafford.»

Sancho voit un psychologue du sport

Le joueur est un véritable mystère pour le coach néerlandais, qui a mis les mains dans le cambouis pour essayer de le sauver tout en admettant être déconcerté. «J'ai eu plusieurs entretiens avec Jadon. En ce moment, il n'est pas là (avec l'équipe, ndlr). Il peut y avoir une baisse de niveau et cela arrive parfois, vous ne savez pas pourquoi ni ce qui en est la cause. Nous essayons de le ramener à son niveau. C'est une combinaison de physique, mais aussi de mental. Nous voulons le faire revenir avec nous le plus rapidement possible, mais je ne peux pas prédire quand ce sera». Absent depuis le 22 octobre, date de son dernier match, Sancho ne sait pas encore quand il sera apte à revenir selon The Sun.

Cela inquiète d'ailleurs son club. Mais le joueur tente de se retaper physiquement et mentalement, lui qui a notamment été touché par son échec au pénalty lors de l'Euro 2020 (joué en 2021). The Sun explique que le footballeur de 22 ans, qui a fermé tous ses réseaux sociaux, s'est envolé pour les Pays-Bas avec l'autorisation de son club, qui était de son côté en stage en Espagne. Là-bas, Sancho consulte un psychologue du sport. Il travaille également avec des préparateurs physiques pour l'aider à retrouver la forme et s'entraîne au sein de l'OJC Rosmalen avec un entraîneur recommandé par Ten Hag. Un calendrier spécifique a été établi en accord avec l'entraîneur de MU d'ailleurs , afin que le footballeur puisse se remettre de ses problèmes physiques et mentaux, lui qui n'était même pas en lice dans l'esprit de Southgate pour participer à la Coupe du Monde avec les Three Lions. En plein spleen, Jadon Sancho veut remonter la pente et sortir la tête de l'eau. À MU on attend que ça !