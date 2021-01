Tariq Lamptey prolonge à Brighton

Révélation de Premier League depuis la fin de saison dernière, le jeune Tariq Lamptey (20 ans) est courtisé par de nombreuses écuries. Brighton a senti le vent venir et a prolongé son latéral droit jusqu'en 2025. La nouvelle vient d'être officialisée par les Seagulls.

«Brighton est ravi de confirmer que Tariq Lamptey a signé un nouveau contrat engageant son avenir au club jusqu'en juin 2025. Le défenseur de 20 ans a fait ses débuts en juin de la saison dernière et s'est depuis imposé comme un titulaire sous les ordres de Graham Potter» précise le communiqué.

😁 Albion are delighted to confirm that Tariq Lamptey has signed a new contract committing his future to the club until June 2025!



💙 @TariqLamptey ✨



🤝 @firsttouchgames#BHAFC 🔵⚪️