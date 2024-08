Rennes - OL : le penalty raté de Georges Mikautadze

Rien ne sourit à l’OL ce soir. En déplacement sur la pelouse du Stade Rennais pour cette première journée de Ligue 1, les Lyonnais ont concédé deux buts plus qu’évitables en première période. D’abord, un contre son camp de Nemanja Matic sur un coup-franc de Ludovic Blas, puis un second but d’Amine Gouiri après une grossière erreur de la recrue Moussa Niakhaté.

En fin de match, les Lyonnais auraient bien pu tourner la situation à leur avantage, mais Georges Mikautadze a heurté sur un Steve Mandanda impérial sur penalty (71e). Les Rennais ont même enfoncé le clou en fin de match grâce à Meister, auteur du but du 3-0.