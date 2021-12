Liga : Javier Tebas pense que le Barça ne pourra pas recruter Haaland

Javier Tebas n'a jamais sa langue dans sa poche. Présent à l'inauguration de la Liga TwentyNine à Port Aventura, le président de l'instance espagnole s'est prononcé sur le dossier qui enflamme l'Espagne : Erling Haaland. Courtisé par le Real Madrid et le FC Barcelone, le buteur norvégien fait fantasmer les deux rivaux historiques. Et à ce petit jeu, le Barça pourrait dégainer le premier, après avoir déjà rencontré l'agent de l'attaquant un certain Mino Raiola.

La suite après cette publicité

Mais Tebas estime cependant que les Blaugranas ne possèdent pas la surface financière pour boucler l'opération. « Je ne pense pas qu'il soit possible pour le FC Barcelone de signer Haaland en raison de son prix et de l'encadrement de ses finances. Il faudrait beaucoup de circonstances, et Raiola ne vend pas de bonbons, il vend cher, » a ainsi commenté le patron du championnat espagnol dans des propos relayés par Marca. C'est ce qu'on appelle une prise de position franche...