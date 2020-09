Journal du Mercato : la guerre des attaquants déchire les cadors de la Serie A

La suite après cette publicité

En France :

On commence ce journal du Mercato à Dijon où Mounir Chouiar est sur le départ ! Le jeune attaquant (21 ans) est fortement courtisé en Angleterre où Wolverhampton, Leeds et Arsenal pourraient passer à l'action. Le DFCO réclame 15 M€ pour lâcher son joueur son contrat jusqu'en 2022. La grande braderie continue à l'Olympique Lyonnais ! Après avoir perdu Tete, Marçal, Tătăruşanu et Rafael, l'OL pourrait bien se débarrasser de Bertrand Traoré qui n'entre plus vraiment dans les plans de Rudi Garcia. Selon nos informations, les Gones ont refusé une première offre de 17 M€ de la part d'Aston Villa. Mais les Villans seraient revenus à la charge et auraient proposé 19 M€ pour le Burkinabé. Suffisant pour l'OL qui aurait accepté. Traoré va donc rejoindre Villa où il devrait signer un contrat de 3 ans. À la recherche d'un attaquant pendant ce mercato estival, l'Olympique de Marseille se renseigne chez ses voisins monégasques. En effet, le club phocéen voudrait tenter sa chance avec Keita Baldé. Un prêt avec option d'achat serait à l'étude du côté de la Commanderie. Affaire à suivre...

À l'étranger :

Impressionnant depuis son arrivée au Séville FC, Jules Koundé aurait tapé l’œil du FC Barcelone ! Alors que le club blaugrana voit la piste Éric Garcia se compliquer avec le refus de Manchester City de le laisser partir, les Catalans pourraient se rabattre sur le Français. Au Barça, justement, le grand ménage prend forme. Et le premier départ d'une longue liste pourrait être acté dans les prochains jours. En effet, Arturo Vidal se rapproche un peu de l'Inter. Le Chilien est attendu ce lundi en Lombardie pour parapher son contrat. Les Nerazzurri n'ont plus qu'un accord avec le Barça.

On passe à notre focus du jour qui concerne en partie le FC Barcelone car un jeu de chaise musicale est en train d'avoir lieu en Serie A. Et le domino qui pourrait tout faire basculer n'est autre que Luis Suarez, poussé vers la sortie chez les Blaugrana. L'Uruguayen est annoncé avec insistance à la Juventus depuis plusieurs semaines mais son arrivée peine à se concrétiser. Et c'est notamment la Vieille Dame qui est à l'origine de cette grande valse des attaquants dans la Botte. Car les Bianconerri explorent toutes les pistes des attaquants renommés évoluant en Serie A ou déjà passés dans le championnat. En cas d'impossibilité de réaliser l'opération Suarez, la Juve veut miser sur Edin Džeko ! Le Bosnien veut quitter l'AS Roma cet été et voit l'intérêt des champions d'Italie d'un bon œil. Il serait même déjà d'accord avec les Juventini sur les bases d'un contrat. Mais ce n'est pas un dossier facile car il est lié à celui d'Arkadiusz Milik, qui, lui, veut quitter le Napoli. Le Polonais viendrait remplacer Džeko en cas de départ de celui-ci. Un départ de l'ancien joueur de Manchester City pourrait permettre au club de la Louve de récupérer entre 12 et 15 M€. Une somme qui serait réinvestie pour l'attaquant napolitain. Mais depuis quelque jours, la donne semble avoir changé. Voyant que la Juve ne se montre pas plus pressée que ça pour boucler son transfert, Milik aurait demandé à ses dirigeants de rester une saison de plus en Campanie. Et l'équipe d'Andréa Pirlo ne s'est pas arrêtée là ! Ces derniers temps, les noms d'Olivier Grioud et Edinson Cavani ont aussi été évoqués dans le Piémont. Bref, un véritable imbroglio qui pourrait trouver son dénouement dans les prochaines semaines mais la recherche de la Juve pour un numéro 9 aura créé un sacré remue-ménage ! Il n'y a pas qu'à la Juve que les attaquants sont demandés. L'AC Milan continue son mercato très intéressant. Après Sandro Tonali en provenance de Brescia, les Rossoneri veulent s'offrir Nikola Milenkovic et Federico Chiesa, tous les deux des joueurs de la Fiorentina. Mais c’est bien l'ailier de 22 ans qui pourrait rejoindre San Siro cet été contre un chèque de 40 M€.

Officiels :

Enfin, c'est officiel, Jordan Sibetacheu, qui n'a jamais réussi à s'imposer en Bretagne, vient d'être prêté pour une saison, avec une option d'achat, au club suisse des Young Boys de Berne. Prêté cette saison à l'AC Milan, Ante Rebic a convaincu les dirigeants milanais de miser sur lui sur le long terme. En effet, le Croate s'est engagé définitivement pour les cinq prochaines saisons avec le club lombard !