OL : Djamel Benlamri et son amour pour l'Algérie

Après quatre saisons passées au Al-Shabab Riyad, en Arabie Saoudite, le défenseur Djamel Benlamri s'est engagé en faveur de l'Olympique Lyonnais lors de ce mercato estival. Pour le moment, le joueur de 30 ans n'a pas encore fait ses premiers pas avec les Gones mais ça ne saurait tarder. Longuement interrogé par Le Progrès pour faire les présentations, l'international algérien (14 sélections) a donc fait les présentations. L'occasion pour lui de revenir sur l'amour qu'il a pour son pays, lui qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2019 avec les Fennecs.

« C’est mon pays, je suis né là-bas, j’y ai commencé ma vie. C’est quelque chose d’intouchable, comme ma famille, personne ne touche à elle. J’aime beaucoup le peuple algérien, j’aime tout là-bas. Mais aujourd’hui en Algérie, la seule chose qui satisfait le peuple c’est le foot, l’équipe nationale. Je repense souvent à la dernière Coupe d’Afrique, que nous avons gagnée, car on était dans une période difficile pour le pays, il n’y avait pas de président, c’était une période d’élections. On a tout fait pour faire plaisir au pays, et on a réussi », a expliqué Djamel Benlamri au quotidien local.