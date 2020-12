Ligue 1 : l'OM n'ose pas encore parler de titre

Frustré et déçu d’avoir complètement raté son retour en Ligue des Champions (4 défaites, 1 victoire), l’Olympique de Marseille se console avec la Ligue 1. Vice-champion de France la saison dernière, le club phocéen n’affichait pas un style flamboyant, mais il avait profité d’un calendrier allégé, car sans coupe d’Europe, pour s’installer durablement dans le haut du classement. Cette saison, l’OM a dû gérer un programme plus soutenu en raison de la coupe aux grandes oreilles, mais force est de constater que ça ne l’empêche pas de tutoyer encore une fois le sommet de la Ligue 1.

Vainqueurs de Nîmes hier soir (2-0), les hommes d’André Villas-Boas ont grimpé à la deuxième place du classement. Cinq victoires consécutives en championnat qui permettent ainsi aux Olympiens de talonner le Paris Saint-Germain (1 point de retard, mais les Parisiens jouent aujourd’hui contre Montpellier), tout en ayant deux rencontres en moins au compteur. De quoi donner des espoirs de titre ? Eliminé de la Ligue des Champions et mal parti pour être reversé en Ligue Europa, l’OM a des chances de retrouver un calendrier allégé. A l’heure où les Parisiens sont à la peine physiquement, plusieurs facteurs semblent s’accorder pour qu’un tel scénario ne soit pas utopique.

AVB attend pour se prononcer

Interrogé, AVB préfère toutefois tempérer les ardeurs des plus optimistes. « C’est trop tôt. On a un gros écart entre la qualité des effectifs. Entre le PSG et tous les autres. On va affronter Monaco et Rennes qui sont deux adversaires directs pour la qualification pour la Ligue des Champions. On veut être à côté du top (du haut du classement) quand on sera en mars, avril et mai. Je vous ai déjà expliqué qu’en mars avril et mai on n’a pas de confrontation avec des équipes qui ont les mêmes objectifs que nous. Là, je verrai où on en sera. Là, c’est trop tôt. »

Mesuré, le Portugais n’oublie pas non plus que d’autres formations affichent un niveau très intéressant. « Monaco et Rennes arrivent tout de suite, pour ce type de match, c’est important d’en sortir avec des points. Je trouve des équipes très bonnes et consistantes cette année comme Lille, Lyon, Monaco, qui montent en puissance, Montpellier. Rennes a perdu un peu de gaz, mais je les vois revenir. Ils ont de la qualité. Je vais regarder comment les choses seront en mars, en pensant à ce calendrier plus favorable et je donnerai un avis pour savoir si c’est possible ou non. » Patience donc.