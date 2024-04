Barça : Xavi dithyrambique envers Luis Enrique

Demain soir, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain se retrouvent dans le cadre des quarts de finale retour de la Ligue des Champions. L’occasion pour Luis Enrique de revenir en Catalogne, même si le match n’aura pas lieu au Camp Nou, mais au stade olympique de Montjuïc. L’entraîneur parisien, qui a déjà eu Xavi sous ses ordres, a beaucoup «marqué» l’ancien milieu de terrain, coach du Barça, comme ce dernier l’a confié en conférence de presse.

«Peut-être qu’avec Luis Aragonés et Pep Guardiola, ce sont les entraîneurs qui m’ont le plus marqué. Aujourd’hui, en tant qu’entraîneur, je me souviens de plus de choses. Ce que je dois faire ici ou là, je pense à eux. Ils m’ont marqué», a confié le technicien de 44 ans. Le principal intéressé appréciera.

Suivez le match retour Barça-PSG sur RMC Sport.