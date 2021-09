L'édito au vitriol sur le Barça

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone n'a pas joué ce week-end, puisque la rencontre contre le FC Séville a été reportée en raison du retour tardif des internationaux sud-américains. Le club catalan n'a pas pu ravir ou décevoir ses nombreux supporters mais cela n'a pas empêché le journal Sport et son journaliste Albert Masnou de se montrer particulièrement critique. Dans un édito revenant sur le départ de Lionel Messi, intitulé "Une erreur historique", Masnou a fracassé la gestion du mercato estival.

« Laisser partir Leo Messi, alors qu'il voulait rester, est la plus grosse erreur de l'histoire du FC Barcelone. Ses conséquences sont immédiates et vont s'amplifier au fil des années. Au niveau sportif, c'est évident. Aujourd'hui, le Barça est une équipe médiocre dont les attaquants sont des vestiges de Leganés, Séville ou City », écrit-il, en évoquant la présence de Braithwaite, Luuk de Jong et Agüero dans l'effectif blaugrana. Pire, il affirme que Messi est, et sera plus grand, que le FC Barcelone. « Le Barça manque également l'opportunité d'être lié au meilleur joueur de l'histoire à vie, car, aujourd'hui, l'icône est presque plus importante que le club. Le monde se souvient de Michael Jordan alors que les Bulls ont perdu du poids dans l'imaginaire collectif. Et avec Messi, la même chose se produira une fois qu'il raccrochera ses crampons. »