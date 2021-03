Chelsea : tout le monde se lève pour le show de N'Golo Kanté

L’Atlético de Madrid y croyait. Battus 1-0 à l’aller après un match serré, les hommes de Diego Simeone espéraient pouvoir renverser la vapeur à Stamford Bridge. Au final, les Madrilènes n’ont rien pu faire et se sont inclinés 2 buts à 0. Un constat d’échec provoqué par Thomas Tuchel dont le 3-4-3 a explosé le 4-4-2 de Simeone. Une tactique payante au sein de laquelle N’Golo Kanté (29 ans) s’est éclaté comme jamais. Élu homme du match par notre rédaction et par l’UEFA, l’international français (44 sélections, 2 buts) a envoyé un message fort la veille de l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour les éliminatoires du Mondial 2022.

En effet, Kanté était absolument partout. Après une saison 2019/2020 compliquée au cours de laquelle l’ancien Caennais n’a pas été épargné par les pépins physiques et pendant laquelle il a craint pour sa santé à cause du coronavirus, Kanté semble avoir retrouvé la plénitude de ses moyens. Installé aux côtés de Mateo Kovacic, le Frenchy a profité de la suspension de Jorginho pour démarrer un match de Ligue des Champions. Une première depuis la réception de Rennes en phase de poules le 4 novembre dernier. Une opportunité qu’il a saisie, et pas qu’un peu. Impliqué sur le but de Ziyech grâce à une interception, Kanté a complètement éteint l’entrejeu espagnol.

«Si vous jouez avec NG, vous jouez toujours avec au moins un demi-homme de plus»

Présent aux quatre coins du terrain, le numéro 7 des Blues a récupéré un nombre incalculable de ballons grâce à ses jaillissements de grande classe. Une activité hors normes qui a fini par écœurer les Colchoneros. Et surtout Luis Suarez. Kanté a en effet coupé le circuit d’approvisionnement de l’Uruguayen qui n’a tenu qu’une heure sur la pelouse anglaise. De quoi lui valoir d’innombrables éloges. À commencer par ceux de Joe Cole. « Vous avez retrouvé des jambes au milieu. Vous avez Kovacic et Kanté qui est de retour. Et on dirait que Kanté a cinq ans de moins. Il a été sensationnel. Il a non seulement des capacités physiques, mais il a cette capacité astucieuse d'être au bon endroit au bon moment et les joueurs ne peuvent pas l'éviter », a-t-il déclaré à BT Sport, imité quelques instants plus tard par Thomas Tuchel.

« Si vous jouez avec NG, vous jouez toujours avec au moins un demi-homme de plus, c'est unique. C'est un plaisir d'être son entraîneur, c'est un grand cadeau pour moi, un gars si humble, et qui est d’une si grande aide sur le terrain. Mais ne sous-estimez pas sa qualité de passes, de dribbles et sa faculté d’échapper à la pression », a déclaré l’Allemand, dans des propos relayés par RMC Sport. Qu’on se le dise, le vrai N’Golo Kanté est de retour et ce n’est pas pour déplaire à Didier Deschamps.