Chelsea - Atlético de Madrid : les notes du match

90 minutes, ou plus, pour valider un billet pour les quarts de finale de Ligue des Champions. A Stamford Bridge, Chelsea et l'Atlético de Madrid se retrouvaient ce mercredi soir, trois semaines après la victoire des Blues à Bucarest (le match avait été délocalisé à cause des mesures sanitaires, ndlr) sur le score de 1-0. Grâce au but d'Olivier Giroud inscrit à l'aller, l'équipe de Thomas Tuchel se trouvait en bonne posture pour passer au prochain tour mais il fallait faire attention aux Colchoneros, toujours en tête de la Liga. Alors que l'Allemand partait sur un 3-4-3 avec Ziyech sur la droite, Diego Simeone alignait un 4-4-2 et titularisait Suarez et Joao Félix devant.

Dans cette belle bataille tactique, les Blues prenaient le dessus en conservant le ballon face à des Colchoneros pas très agressifs. Malhreusement, le spectacle n'était pas forcément au rendez-vous et il fallait attendre quasiment la demi-heure de jeu pour avoir quelques frissons. Au duel avec Suarez, Rüdiger mettait l'épaule et le penalty n'était pas loin (24e). Azpilicueta, lui, retenait légèrement Ferreira Carrasco dans la surface mais l'arbitre ne bronchait toujours pas (27e). Et finalement, la première réelle occasion était la bonne... pour Chelsea.

Savic perd son sang froid et voit rouge

Devant sa surface, Kanté dégageait et Havertz en profitait pour lancer Werner dans la profondeur. Côté gauche, l'Allemand levait la tête et servait sur un plateau Ziyech qui finissait le boulot au second poteau (34e, 1-0). Bousculés, les Colchoneros tentaient de réagir mais Joao Félix voyait son tir dévié être capté par Mendy (40e). Les Blues étaient donc devant à la pause et ces derniers continuaient leur travail en seconde période. Buteur avant la pause, Ziyech voulait s'offrir un doublé mais sa première tentative était contrée (53e) avant une parade d'Oblak (57e).

De l'autre côté du terrain, Mendy, pas très inquiété ce soir, restait concentré pour sortir un tir de Joao Félix qui partait bien (77e). Les hommes de Thomas Tuchel maîtrisaient cette rencontre et Savic, pour un coup de coude sur Rüdiger, voyait logiquement rouge (82e). En supériorité numérique, les Blues géraient la fin de match et Thomas Tuchel réalisait des choix payants puisqu'Emerson, tout juste entré en jeu, doublait la mise en fin de partie (90e+4, 2-0). Le club londonien validait donc son billet pour les quarts de finale de cette C1 (3-0 sur la double confrontation). Leader de Liga, l'Atlético quitte elle déjà la compétition.

L'homme du match, Kanté (8) : les amateurs de ballon rond connaissent sa qualité et ce soir, il a encore impressionné. Dans l'entrejeu, le champion du Monde 2018 était tout simplement partout pour récupérer les ballons, tacler, bloquer les espaces et relancer proprement. Avec ce gros volume de jeu, le Français a tout nettoyé au milieu de terrain et les Colchoneros n'ont jamais trouvé la solution pour l'éviter. Une prestation XXL.

Chelsea

Mendy (7) : l'indéboulonnable gardien de Chelsea n'a pas vécu une soirée très mouvementé, même s'il a fait le boulot en arrêtant deux tentatives madrilènes pas si compliquées (4e, 40e). Toujours vigilant, l'ancien portier du Stade Rennais a encore fait le boulot en sortant des tirs de Joao Félix (77e, 90e+2). Clairement, le numéro 16 n'a rien laissé passer.

Azpilicueta (5) : capitaine des Blues, l'Espagnol a clairement été un ton en dessous par rapport à ses coéquipiers en défense centrale. Même si les joueurs de l'Atlético n'ont pas été extrêmement dangereux, il n'a pas été étincelant dans le jeu, frôlant même le penalty en retenant légèrement Ferreira Carrasco après une passe en retrait écrasée (26e).

Zouma (6,5) : installé en défense centrale, le Français n'est pas là par hasard. Moins en vue que Rüdiger qui a fait un travail XXL, l'ancien Stéphanois a néanmoins aussi été précieux en contenant bien Luis Suarez ou Joao Félix en dehors de la surface. Son jeu aérien a aussi été un atout ce soir. Un match semblable à celui de l'Allemand.

Rüdiger (7,5) : le grand défenseur allemand risque d'être le prochain cauchemar des Colchoneros, et notamment de Luis Suarez. Plus que solide en charnière centrale, l'ancien défenseur de l'AS Rome a enchaîné les interventions décisives pour bloquer ses adversaires dos au but. Aussi précieux dans les airs, il a même été volontaire devant en ne ménageant pas ses efforts.

James (5,5) : dans ce rôle de piston droit, le latéral anglais a multiplié les courses dans son couloir pour apporter offensivement. Malheureusement, ses nombreux centres n'ont pas trouvé preneur mais il n'a pas ménagé ses efforts pour également faire son travail défensif.

Kanté (8) : voir ci-dessus

Kovacic (7) : avec un Kanté des grands soirs, le milieu croate s'est moins montré. Cependant, il a quand même effectué un énorme travail de l'ombre en aidant le Français à faire l'essuie-glace pour récupérer un nombre incalculable de ballons. Présent également sur les offensives londoniennes, il a vu sa frappe lointaine fuir le cadre d'Oblak avant la pause (45e).

Alonso (5,5) : comme à son habitude, l'Espagnol a couru du début à la fin côté gauche. C'est d'ailleurs lui qui a parcouru le plus de kilomètres dans le premier acte, en apportant un plus dans son couloir avec par exemple une frappe non cadrée en début de partie (10e). Sur le plan défensif, les Madrilènes n'ont pas vraiment réussi à passer dans son dos. Il a finalement cédé sa place à Chilwell (90e+4) .

Ziyech (7,5) : match après match, le Marocain marque des points auprès de Thomas Tuchel. Une nouvelle fois aligné sur la droite, l'ancien joueur de l'Ajax s'est d'abord montré discret avant de monter en régime et de marquer sur un joli service de Werner (34e). En confiance, il a ensuite fait de belles choses en seconde période et a même frôlé le doublé, avec une frappe contrée (53e) et une autre sortie par Oblak (57e). Remplacé par Pulisic (77e) qui a apporté de la percussion et a servi Emerson sur le but dans le temps additionnel.

Werner (6,5) : à la recherche d'un but depuis un peu plus d'un mois, l'Allemand n'a pas réglé la mire ce soir. Pourtant, il a eu plusieurs opportunités avec cette frappe passée à côté (19e), ou ce tir croisé sorti par Oblak au retour des vestiaires (48e). Mais il a quand même été décisif en trouvant Ziyech sur le but (34e). Un match pas forcément facile pour lui au milieu de la défense madrilène, mais il s'en est bien sorti. Remplacé par Hudson-Odoi (83e) .

Havertz (6) : véritable électron libre côté londonien, l'Allemand n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent en début de partie mais il a ensuite été précieux. Balle au pied, l'ancien élément du Bayer est toujours dangereux et il a bien joué vers l'avant, avec des passes très précises. Comme sur le but où il lance parfaitement Werner qui sert ensuite Ziyech (34e). Remplacé par Emerson qui a trouvé le chemin des filets sur son premier ballon (90e+4).

Atlético de Madrid