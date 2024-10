Vidéo : le missile de Wilfried Singo

L’AS Monaco n’a fait qu’une bouchée ce soir de l’Etoile Rouge de Belgrade dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des Champions. Les joueurs de la Principauté se sont imposés 5-1 grâce à un doublé de Minamino, et des réalisations marquées par Embolo, et Akliouche en fin de match, alors que Wilfried Singo avait inscrit le but de la rencontre juste avant l’heure de jeu.

Le score était alors de 2-1. C’est à ce moment-là que le défenseur, coupable sur le pénalty serbe en première période, se décidait à envoyer une frappe monumentale dans la cage adverse, après quelques pas d’élans à environ 35 mètres du but. Cela valait bien une célébration de la part de ses coéquipiers.