MU : Mikel Arteta réagit à l'arrivé de Ralf Rangnick

En conférence de presse, l'entraîneur d'Arsenal Mikel Arteta appréhende le déplacement à Old Trafford pour affronter Manchester United jeudi soir (21h15) : «Vous savez à quoi vous attendre lorsque vous jouez à Old Trafford et devant ce public, face à un effectif qui est probablement l'un des plus talentueux du Championnat. Nous savons ce qui nous attend. En revanche, c'est très difficile sur le plan tactique car nous ne savons pas comment ils vont préparer le match, ce qu'ils vont mettre en place. Nous allons donc surtout nous concentrer sur nous-mêmes et nous assurer d'avoir la détermination nécessaire pour aller là-bas pour gagner.»

Le technicien espagnol s'est également montré élogieux envers le nouvel entraîneur des Reds Devils, dont l'arrivée a été officialisée lundi dernier : «Ralf Rangnick est l'un des meilleurs entraîneurs dans son style de jeu. Ce n'est pas seulement un entraîneur, c'est quelqu'un qui a apporté des changements radicaux dans certains domaines de ce sport. C'est une personne particulièrement intéressante dans le monde du football et par conséquent un choix très intéressant comme entraîneur pour leur club.»

