Laurent Blanc lance un sacré avertissement aux jeunes de l’OL

L’Olympique Lyonnais est peut-être sur le chemin de la rédemption. Relégué à 8 points de la dernière place européenne disponible, le club aura du mal à revenir pour accrocher le bon wagon. Il reste en revanche la Coupe de France pour laquelle les Gones se sont qualifiés cette semaine en battant Grenoble 2-1 au Groupama Stadium. Ils affronteront Nantes dans un mois pour une place au Stade de France, et, en cas de victoire finale, en Ligue Europa la saison prochaine. C’est le dernier moyen de sauver la saison.

Laurent Blanc l’a bien compris et ne relâche pas la pression, lui qui lutte depuis son arrivée pour maintenir l’effectif concerné et concentré. Il fait suffisamment de reproches à ses joueurs lors de ses conférences de presse. Ce fut encore le cas ce vendredi à la veille de la réception de Lorient. «On manque encore de mouvement. Ça n’est pas encore rentré dans les têtes. Si vous pensez que vous allez dribbler tout le temps arrêté, c’est faux. Les El Arouch, Cherki s’ils sont en mouvement, ça va le faire. Arrêté, c’est compliqué».

Blanc : «les erreurs de placement c’est incroyable»

Ces réflexions ne sont presque rien à côté de l’avertissement envoyé juste avant. D’après Laurent Blanc, les jeunes de l’OL, dont certains rendent de gros services en ce moment (Barcola, Diomandé, Lukeba, Kumbedi) font beaucoup trop d’erreurs rédhibitoires à ce niveau. «On fait plus de vidéos car il y a des erreurs incroyables et inévitables à la fois car il y a des joueurs de 17 ou 19 ans. Ces vidéos tu dois les faire en centre de formation mais c’est comme ça. C’est utile car on n’est pas là pour dire c’est ta faute. J’espère qu’ils auront la bonne attitude à prendre. »

Un reproche qui peut être fait également au club si on croit ses déclarations, qui n’a pas pas assez poussé dans ce domaine. «Les erreurs de placement c’est incroyable. C’est comme ça. Pour nous, ça se voit tout de suite. Tu stoppe la vidéo et tu dis au jeune : "qu’est ce que tu as voulu faire ?" Souvent c’est efficace car tu vois le problème tout de suite. Arrêt sur image, c’est terrible la vidéo pour ça. C’est très concret», conclut un Laurent Blanc mi-agacé, mi-compréhensif. Gage aux jeunes membres de l’effectif d’entendre le message.