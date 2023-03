Coupe de France : le tirage au sort complet des demi-finales !

La suite après cette publicité

Les quarts de finale ont rendu leur verdict. Place aux demi-finales. Tenant du titre, le FC Nantes est toujours en course dans cette édition 2022-2023 après sa victoire renversante (2-1) face au RC Lens. Large tombeur (6-1) de Rodez, pensionnaire de Ligue 2, Toulouse peut également rêver au sacre final. Tout comme l’Olympique Lyonnais, en difficulté en Ligue 1 mais vainqueur (2-1) de Grenoble au tour précédent.

Enfin, l’exploit majuscule est à mettre au crédit d’Annecy, dixième de Ligue 2. Bourreau de l’Olympique de Marseille (2-2, 7 tab à 6), mercredi soir, le club entraîné par Laurent Guyot tentera de réaliser un nouvelle performance XXL pour se hisser en finale de la compétition. Portés par Thomas Callens, l’infranchissable dernier rempart, les Haut-Savoyards croiseront forcément la route d’une écurie de L1 avant une possible présence au Stade de France.

Un choc Nantes-Lyon, Annecy défiera Toulouse !

Elohim Prandi, handballeur du PSG et de l’équipe de France, procédait justement, ce jeudi soir, au tirage au sort des demi-finales. Héroïque face à l’OM, Annecy pourra ainsi compter sur le soutien de ses supporters dans le dernier carré puisque les Haut-Savoyards accueilleront Toulouse, onzième de Ligue 1. «C’est super de recevoir c’est bien pour la région maintenant qu’on est là on va tout donner pour décrocher notre place au Stade de France», a ainsi confié Thomas Callens.

La grosse affiche de ce dernier carré se déroulera au stade de La Beaujoire où le FC Nantes défiera l’Olympique Lyonnais. «Très content de recevoir, on connaît l’ambiance de la Beaujoire. On veut amener les supporters au stade de France. On a envie d’y arriver», a d’ailleurs confié Andy Delort sur France 3 après le tirage. Pour rappel, les demi-finales se disputeront le mercredi 5 avril.

Le programme complet des demi-finales

Nantes (L1) - Lyon (L1)

Annecy (L2) - Toulouse (L1)