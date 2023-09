CdM : les Bleus présents pour encourager le XV de France

Jeudi soir, l’équipe de France a fait le travail face à l’Irlande grâce à des réalisations signées Aurélien Tchouaméni et Marcus Thuram (2-0). Une victoire qui fait du bien, avant d’affronter l’Allemagne mardi prochain. Dans le même temps, ou presque, le XV de France entamait sa Coupe du Monde au Stade de France face à la Nouvelle-Zélande vendredi. Et les coéquipiers d’Antoine Dupont n’ont pas déçu, en s’imposant à leur tour (27-13) face aux All Blacks.

À la maison, dans un stade bouillant et entre les chants de la Marseillaise, plusieurs joueurs de l’équipe de France étaient présents pour encourager leurs compères rugbymans. Parmi eux, Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Jules Koundé, Antoine Griezmann ou encore Théo Hernandez pour ne citer qu’eux. Une marque de solidarité qui fait plaisir à voir, surtout en ce début de Coupe du Monde que compte bien remporter l’équipe de Fabien Galthié.