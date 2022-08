Le Spartak Moscou trolle le FC Barcelone

Voilà un petit tacle qui devrait ravir la direction du Barça. En marge de l'annonce du recrutement libre de l'ancien Monégasque Keita Baldé, le Spartak Moscou a décidé de troller les Blaugranas sur les réseaux sociaux. « Enregistrer une nouvelle signature sans aucun problème... Jaloux, FC Barcelone ? », indique ainsi le club russe sur son compte Twitter.

Un post faisant référence au fait que le FC Barcelone, qui a notamment recruté Robert Lewandowski, Franck Kessié ou encore Raphinha cet été, n'ait toujours pas pu enregistrer Jules Koundé, autre recrue estivale catalane, en Liga. Cette publication a animé la toile ces dernières heures. Que les fans du FCB se rassurent : le défenseur français devrait bien pouvoir jouer avec sa nouvelle équipe. Contrairement aux mouvements sur le mercato, cette pique du Spartak, récidiviste dans ce domaine, est en revanche totalement gratuite.

Registered a new signing without any problems...



Jealous, @FCBarcelona? 🤭 pic.twitter.com/dKxRZvH1gQ