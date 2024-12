Real Madrid : Josip Iličić dégomme le choix Kylian Mbappé

Josip Iličić estime que le Real Madrid n’aurait pas dû prendre Kylian Mbappé. «Je pense qu’il y a une erreur de fond. Dans le rôle de Mbappé, il y a un joueur qui a failli remporter le Ballon d’Or. Et il doit s’adapter en tant qu’attaquant de pointe, mais je ne le vois pas vraiment jouer là. On remarque qu’il essaie toujours de se déplacer là où se trouve Vinícius Júnior (ndlr : sur le côté gauche) et, honnêtement, c’était prévisible. Il souffre beaucoup en tant qu’avant-centre, il a moins d’espace et peu de soutien pour se libérer. À cela s’ajoute la pression et les attentes énormes», a expliqué l’ancien attaquant de l’Atalanta dans les colonnes d’A Bola.

Pour le Slovène, les attentes envers le champion du monde 2018 sont trop grandes et selon lui, Kylian Mbappé ne mange pas à la même table que les deux extraterrestres qui ont régné sur la planète football pendant près de 20 ans. «Les gens imaginaient le voir faire ce que Cristiano [Ronaldo] a fait et c’est impossible. Messi et Ronaldo venaient d’une autre planète. De plus, en France, il se sentait plus défendu. Au Real Madrid, l’exigence est maximale et tant que vous ne marquez pas de buts, vous ne valez rien. Le Real Madrid manque d’une référence en pointe, un Benzema, qui sait aussi jouer dos au but, ce que Mbappé ne sait pas faire. J’espère qu’il souffrira aussi à Bergame», a conclu l’ancien Bergamasque à quelques heures de la rencontre entre l’Atalanta et le Real Madrid (21h) en Ligue des Champions.