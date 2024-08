Le Borussia Dortmund fixe les conditions de départ pour Youssoufa Moukoko

L’histoire entre Youssoufa Moukoko et le Borussia Dortmund est en train de se finir en eau de boudin. Grand espoir du club et détenteur de quelques records de précocité, dont celui de plus jeune buteur de l’histoire de la Bundesliga, l’attaquant a connu plus de difficultés par la suite. Rarement titulaire depuis ses débuts professionnels, il a fini par se lasser de cette situation. A chaque saison, il se voyait être relégué au second voire au troisième plan. Le BvB aussi commence à se faire une raison et envisage sérieusement son départ. D’autant qu’il y a friture sur la ligne.

Son entourage estime que les promesses faites lors de sa dernière prolongation en janvier 2023 n’ont pas été tenues. «On avait beaucoup promis à Youssoufa avant de signer, mais cela ne s’est pas concrétisé. Il s’est toujours intéressé uniquement au jeu et à son développement, pas à autre chose, comme le prétendaient toujours les médias»», affirmait Patrick Williams, l’agent du joueur, auprès de Fabrizio Romano, assurant au passage que «suffisamment de clubs (…) croient aux qualités de Youssoufa et le veulent dans leur équipe.» Message entendu au Borussia.

«Nous avons bien entendu pris note de ces déclarations publiques. Nous continuons à traiter de ce dont nous discutons en interne avec les joueurs, répond Sebastian Kehl, le directeur sportif du BVB, au micro de Sky Sport en Allemagne. Nous avions trois attaquants l’année dernière (Niclas Füllkrug, Sébastien Haller et Youssoufa Moukoko). Il se peut que quelque chose se passe dans ce secteur de jeu.» Le sous-entendu est à peine voilé. On se dirige vers une vente de l’international allemand (2 sélections). Pas mal de prétendants sont prêts à sauter sur l’occasion.

On pense à Gérone, au Betis, à la Real Sociedad, à Villarreal, à Southampton mais surtout au Stade Rennais, point de vue franco-français oblige. Les Bretons sont prêts à tenter le coup et à relancer le jeune buteur, d’autant que Martin Terrier est parti, et qu’Arnaud Kalimuendo pourrait être le prochain sur la liste. D’après Sky Sport, le BvB privilégie une vente de son joueur et serait disposé à le laisser partir pour une somme estimée entre 15 et 20 M€. Frederic Massara, nouveau directeur sportif des Rouge et Noir, est prévenu quant aux conditions d’un éventuel transfert.