Borussia Dortmund : Youssoufa Moukoko est à la croisée des chemins

Grand talent du Borussia Dortmund promis à un avenir doré depuis ses 12 ans, Youssoufa Moukoko a écrasé tous les records de précocité dans les catégories de jeunes. Intégré dans l’effectif du Borussia Dortmund depuis la saison 2020/2021, il s’y est fait une jolie expérience avec 72 matches disputés, 12 buts et 8 offrandes depuis un peu moins de deux ans. Une montée en puissance progressive qui demandait confirmation la saison dernière. Hésitant sur une prolongation suite à un temps de jeu encore assez faible à son goût, le natif de Yaoundé avait finalement décidé de porter son bail avec les Marsupiaux jusqu’en juin 2026 en janvier dernier.

Un début de saison 2022/2023 canon

«Ce n’est un secret pour personne que je me sens bien au BVB. J’ai joué dans les équipes de jeunes, j’ai fait mes premiers pas dans le football professionnel ici et maintenant, je suis prêt à franchir la prochaine étape de mon développement avec le club. Je sens la confiance du staff technique et j’ai ici un environnement dans lequel je peux parfaitement m’épanouir. Bien sûr j’ai été honoré par l’intérêt des autres clubs, mais finalement, c’est une décision de cœur. Les supporters m’ont toujours soutenu et je veux leur rendre quelque chose, ainsi qu’au club» expliquait-il d’ailleurs après avoir pris cette décision. Un choix qui s’est simplifié suite à la volonté de son coach Edin Terzic de l’intégrer davantage dans l’équipe. Au début de la saison dernière, Sébastien Haller a été victime d’un cancer des testicules et a été longuement disponible. La venue d’Anthony Modeste lui a ainsi laissé une concurrence à sa portée et il a su en profiter.

Cela s’est d’ailleurs vite ressenti puisque Youssoufa Moukoko a démarré fort notamment à la deuxième journée contre Fribourg (3-1) où il a marqué et délivré deux offrandes en 20 minutes. Une entrée référence et qui lui a offert une grande confiance. Inscrivant 6 buts et délivrant 6 passes décisives toutes compétitions confondues en 22 rencontres, le gaucher semblait enfin lancé vers les sommets. Cela lui a d’ailleurs permis de disputer la dernière Coupe du Monde avec l’Allemagne (2 capes, dont une entrée face au Japon dans la compétition). Tout se passait de la meilleure des façons pour Youssoufa Moukoko mais le passage à l’année 2023 a compliqué la donne.

2023, une année maudite pour Youssoufa Moukoko

Peu en vue contre Augsbourg (4-3) et Mayence (2-1) à la reprise, il a vu la concurrence lui repasser devant après ces deux prestations manquées. Face au retour de Sébastien Haller, les choses se sont compliquées pour Youssoufa Moukoko d’autant que l’attaquant ivoirien a su se montrer efficace (9 buts et 5 offrandes en 22 rencontres). Une situation mal vécue par le jeune attaquant également passé de nouveau derrière Anthony Modeste dans la hiérarchie. De plus, il a subi une rupture du ligament syndesmotique qui lui aura fait manquer un mois de compétition entre la mi-février et la mi-mars. Du coup sur l’ensemble de l’année 2023, il compte seulement 1 seul but en 13 matches disputés.

Victime de la bonne série de son équipe, il a aussi connu un Euro U21 catastrophique. Muet contre Israël (1-1) lors du premier match et laissé sur le banc lors des deux matches suivants, il avait été victime d’insultes racistes sur les réseaux sociaux. «Quand nous gagnons, nous sommes tous allemands et quand nous perdons, nous sommes noirs et des singes… Des choses comme ça n’ont tout simplement pas leur place dans le football. C’est dégoutant» avait-il d’ailleurs réagi. Un enchaînement d’événements malheureux qui auront doucement pris le dessus sur l’entame saison brillante du jeune buteur.

Un avenir encore flou

Dans un contexte où il est plus ou moins revenu à la case départ, les rumeurs d’un départ sont revenues en fin de saison dernière. Dans un entretien pour Ruhr Nachrichten, il a pourtant confirmé sa volonté de rester : «ma décision était en fait claire dès le départ : je veux jouer ici à Dortmund. Je suis loin d’avoir fini ici. J’ai un entraîneur qui me fait confiance et qui est honnête avec moi.» Pour autant il laissait entendre un message quant au fait qu’il puisse être aligné aux côtés de Sébastien Haller : «bien sûr, d’autres clubs qui jouent avec deux attaquants et où j’aurais eu de meilleures chances d’avoir une place régulière étaient également intéressés.»

Un dossier refermé, mais pas à clef donc qui laisse donc entrevoir une faille même si pour le moment Youssoufa Moukoko est concentré sur le prochain exercice. Revenu plus tôt à l’entraînement comme l’explique Sky Sport Germany, le joueur de 18 ans entend vite être au rendez-vous lui qui va démarrer la saison avec le statut de doublure de Sébastien Haller. S’il tentera de faire basculer les choses sachant qu’Edin Terzic ne compte pas associer Youssoufa Moukoko et Sébastien Haller, le buteur allemand devra se poser les bonnes questions s’il ne parvient pas à tirer son épingle du jeu. À la croisée des chemins, la carrière de Youssoufa Moukoko peut prendre différentes tournures…