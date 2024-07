Le Stade Rennais veut réaliser le gros coup Youssoufa Moukoko

Chaque jour qui passe, le Stade Rennais prend de plus en plus de place sur le mercato. Fort de l’arrivée de son nouveau directeur sportif, l’Italien Frédéric Massara à la belle réputation et au carnet de contacts bien fourni, les Rouge et Noir comptent envoyer un message aux cadors de Ligue 1. C’est en tout cas ce qui est annoncé depuis le début de la période de transferts : «Je vais faire le maximum pour aider le club à grandir encore et poursuivre le projet. J’ai la certitude que l’on peut faire du bon travail, il y a toutes les conditions pour réussir : la force des actionnaires, un club solide et des joueurs de qualité. On est bien positionné pour faire quelque chose qui plaise à la ville et aux supporters», avait déclaré le dirigeant italien à son arrivée. L’ancien patron de l’AC Milan compte bien mettre les petits plats dans les grands, à l’approche de la période aoûtienne du marché des transferts. Le directeur sportif italien des Rouge et Noir avait promis un mercato de folie et une chose est sûre : il n’a pas menti aux supporters bretons pour le moment. Le Stade Rennais est actif, très actif et dans les deux sens.

La suite après cette publicité

Alors que le mois de juillet n’est même pas encore terminé, les Rouge et Noir ont déjà enregistré les arrivées d’Albert Grønbaek, de Glen Kamara et de Mohamed Jaouab. Un bon moyen de répondre aux départs déjà officialisés d’Enzo Le Fée, Martin Terrier, Joël Belocian, Matthis Albine et Alfred Gomis qui ont tous plié bagage. Sans oublier que plusieurs dossiers chauds sont encore sur le feu avec notamment celui concernant l’avenir de Désiré Doué. Mais aussi Bertug Yildirim, Ibrahim Salah, Arnaud Kalimuendo, Benjamin Bourigeaud ou encore Arthur Theate qui sont aussi courtisés. Comme nous vous le révélions en exclusivité, le Stade Rennais a une nouvelle cible de luxe en la personne du Brésilien Wesley Gassova. Mais ce n’est pas la seule pépite que les Bretons surveillent puisqu’une nouvelle rumeur voit le jour aujourd’hui en provenance de la Rhur en Allemagne. Rennes a coché le nom de Youssoufa Moukoko (19 ans).

À lire

L’entourage de Youssoufa Moukoko fracasse le Borussia Dortmund

Rude concurrence à sa signature

Grand espoir du football allemand et du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko (19 ans) peine à réellement exploser et prendre son envol. L’attaquant n’a pas réussi à convaincre Edin Terzic, l’ex-manager du BVB, et n’a été titulaire qu’à cinq reprises la saison dernière en Bundesliga. Pourtant, son bilan comptable n’est pas si mauvais puisque l’espoir allemand a inscrit 5 buts en 20 rencontres du Championnat allemand disputées. Prolongeant en janvier 2023, Youssoufa Moukoko semblait pourtant être promis à du temps de jeu, mais les Marsupiaux n’ont pas l’air convaincu et un départ semble aujourd’hui de plus en plus probable. Selon les informations de Sky Germany, l’entourage du joueur discutera avec les dirigeants du BVB dans les prochains jours pour savoir le format que prendra son départ : un prêt ou un transfert sec, la question reste ouverte. Ce sujet sera discuté dans les prochains jours et semaines en fonction du club et de la situation.

La suite après cette publicité

Néanmoins, la concurrence s’annonce assez rude pour le Stade Rennais puisque toujours d’après les indiscrétions de Sky Germany, les Bretons devront se battre avec trois prétendants espagnols qui lorgnent également Moukoko, notamment Girona, le Betis Séville et la Real Sociedad. Il faut également ajouter un concurrent anglais de Premier League qui n’est autre que Southampton. Le média allemand précise que d’autres clubs pourraient rentrer dans la danse dans les prochains jours alors que le FC St. Pauli est également lié au joueur, à l’heure où ce dernier a posté une story Instagram des bureaux du club allemand, ajoutant un grand emoji cœur rouge. Le jeune attaquant veut avant tout jouer la saison prochaine, s’installant ainsi dans un projet où il aura un vrai rôle dans la rotation et le système. La préférence de Youssoufa Moukoko irait vers un départ à l’étranger. Un transfert à Rennes ne serait donc pas un problème pour le principal intéressé. Affaire à suivre mais Frédéric Massara rôde dans les parages et se tient prêt à réaliser un gros coup sur le mercato estival.