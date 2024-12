Premier League : porté par un grand Palmer, Chelsea renverse Tottenham au terme d’un match fou

Ce week-end, la grande rencontre de Premier League avait lieu à Londres. En grande forme depuis plusieurs semaines, Chelsea se déplaçait sur la pelouse de son voisin Tottenham pour s’affirmer comme un candidat crédible à la deuxième place. Face aux Blues, Tottenham avait de grandes ambitions et avait envie de renouer avec le succès après trois rencontres sans victoire toutes compétitions confondues. Pour ce faire, Ange Postecoglou a décidé de laisser James Maddison sur le banc mais s’appuyait sur une attaque menée par un trio Solanke-Kulusevski-Johnson. Un trio détonnant et qui a fait beaucoup de mal aux Blues en début de rencontre. Bien aidé par la glissade malheureuse de Marc Cucurella, Brennan Johnson s’est engouffré et a glissé un ballon dangereux vers Solanke.

La suite après cette publicité

Habile, l’attaquant formé à Chelsea est passé devant Levi Colwill pour ajuster Robert Sanchez (1-0, 5e). En feu, les Spurs doublaient la mise quelques minutes plus tard après un bel exploit individuel de Dejan Kulusevski qui a également profité d’une glissade de Cucurella pour offrir le break aux siens (2-0, 11e). Pour offrir un début de match débridé, il fallait désormais que Chelsea pointe le bout de son nez. Et sur une frappe lointaine et bien placée de Jadon Sancho (2-1, 17e), les pensionnaires de Stamford Bridge ont repris espoir. Dès lors, le premier acte a été moins enlevé mais les opportunités n’ont pas manqué : alors que Son n’a pas cadré (24e) et que Pape Matar Sarr (34e) a touché la transversale, Chelsea a été proche d’égaliser mais la double opportunité de Palmer et Neto n’a rien donné face à Forster impérial (30e). Finalement, Tottenham est donc rentré aux vestiaires avec l’avantage au score.

Le duo Enzo Fernandez-Palmer renverse Tottenham

Au retour des vestiaires, Chelsea avait donc l’envie de revenir rapidement dans la partie. Plus incisifs qu’en première période et pouvant s’appuyer sur l’entrée d’un Malo Gusto remuant, les Blues ont pris l’ascendant sur leurs hôtes. Et après les tentatives dangereuses de Sancho (48e) et Enzo Fernandez (52e) bien repoussées par un Forster vigilant, Chelsea est définitivement revenu dans la partie sur une action symbolique. En ayant plus de mordant que son adversaire, Moises Caicedo s’est emparé du ballon dans la surface de Tottenham et a poussé Yves Bissouma après avoir été en retard sur son vis-à-vis. Une aubaine pour Cole Palmer qui a inscrit son onzième penalty en autant de tentatives en Premier League pour égaliser (2-2, 61e). Une supériorité affirmée pour Chelsea qui aurait néanmoins pu voir la malice de Heung-min Son permettre à Tottenham de revenir dans la partie. Heureusement pour les ouailles d’Enzo Maresca : le Sud-Coréen a totalement raté sa frappe enroulée alors qu’il était seul face à Robert Sanchez (65e).

La suite après cette publicité

Un raté aux lourdes conséquences, car, trois minutes plus tard, Enzo Fernández a profité de l’incroyable travail de Cole Palmer pour permettre à Chelsea de prendre l’avantage d’une belle reprise de volée du gauche (2-3, 68e). Décidément au-dessus, Chelsea a même pris le large avec une très belle panenka de Cole Palmer suite à une faute stupide dans la surface de Sarr (4-2, 83e). En toute fin de rencontre, Son a réduit l’écart sur corner mais c’était trop tard (3-4, 90+6e). Avec ce succès enivrant, Chelsea confirme son incroyable forme et s’affirme comme l’une des équipes les plus plaisantes à voir en Europe actuellement. Une victoire qui permet aux Londoniens de grimper à la deuxième place de Premier League. En revanche, ce nouveau revers enfonce Tottenham. En grande difficulté depuis plusieurs semaines, les Spurs s’enlisent à une inquiétante onzième place au classement. Pire encore, les hommes d’Ange Postecoglou seront privés de Micky Van de Ven, Cristian Romero et Brennan Johnson dans les prochaines semaines alors que les trois hommes sont sortis sur blessure ce dimanche. La fête dans l’appartement de Chelsea, la tête des mauvais jours dans le palier d’à-côté.