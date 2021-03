Nice : le terrible calvaire de Youcef Atal

La suite après cette publicité

Un nouveau pas dans sa carrière. Le 17 juillet 2018, Youcef Atal, qui évoluait alors à Courtrai en Belgique, franchissait une étape importante en rejoignant l'OGC Nice. Présenté comme un jeune à fort potentiel par les Aiglons, l'Algérien arrivait sur la pointe des pieds. Mais rapidement, son nom était connu du grand public et des joueurs de Ligue 1, qu'il martyrisait sur son côté droit. Buteur à six reprises durant sa première saison, le Fennec, utilisé aussi parfois en tant qu'ailier, faisait parler sa vitesse, son agressivité et son talent.

Les blessures s'enchaînent pour Atal

Il finissait l'exercice 2018-19 avec 30 matches toutes compétitions confondues, lui qui avait fait quelques passages par l'infirmerie notamment après des élongations. Il avait raté une cinquantaine de jours au total sur l'année. Malgré cela, il avait été une des révélations de la saison. C'est donc naturellement que plusieurs écuries, dont le PSG, s'étaient penchées sur son cas. Mais Nice n'était pas forcément ouvert à un départ à ce moment-là. Le joueur, lui, avait d'autres chats à fouetter. Sélectionné pour participer à la CAN 2019 avec l'Algérie, il débutait la compétition dans la peau d'un titulaire. Mais lors de la quatrième rencontre du tournoi, face à Cote d'Ivoire (11 juillet 2019), il était sorti sur blessure.

On apprenait ensuite qu'il souffrait d'une fracture de la clavicule et qu'il était forfait pour le reste de la Coupe d'Afrique des Nations. Une compétition remportée au final par l'Algérie. Out une trentaine de jours, Youcef Atal retrouvait les terrains le 3 août 2019 pour sa deuxième année à Nice. Plus attendu forcément, le Fennec terminait sa saison après seulement 14 rencontres. Sorti sur blessure face à Metz le 7 décembre 2019, il avait passé ensuite des examens qui avaient révélé une lésion méniscale du genou droit. Opéré dans la foulée, le natif de Boghni a finalement retrouvé Nice pour l'exercice 2020-21. Mais là encore, son corps l'a trahi.

Nouvelle rechute lundi

Après avoir eu une lésion musculaire à une cuisse en septembre dernier (1 mois d'absence), il a ensuite été stoppé par le coronavirus début novembre. Puis à la fin du mois, sa cuisse l'a fait à nouveau souffrir face au Slavia Prague en Ligue Europa (26 novembre). Remis, il enchaînait quelques rencontres avant de sortir sur blessure après avoir marqué face à Lens. Touché aux ischios-jambiers, il a finalement retrouvé les siens le 3 mars face à Nîmes (61 minutes jouées). Présent initialement dans le groupe pour affronter Monaco lundi dernier en Coupe de France, il a finalement manqué ce match suite à une lésion de l'adducteur. Nice a annoncé son forfait juste avant le derby.

Son entraîneur, Adrian Ursea, a donné de ses nouvelles. « Youcef a ressenti une gêne, ce n’est pas une rechute aux ischios. Ça a été l’adducteur, sur un faux mouvement, on attendait que la douleur passe. Les examens ont confirmé une lésion à l’adducteur de grade 2 donc il est out encore pour 3 ou 4 semaines. » Un nouveau coup dur pour Atal, qui avait travaillé d'arrache-pied pour revenir et qui avait notamment fait attention à son hygiène de vie. Ce que lui avait notamment reproché son sélectionneur, Djamel Belmadi, en novembre dernier.

337 jours d'absence

«Je profite de ce moment pour lui envoyer un message. Il sait qu'il doit avoir tous les atouts de son côté pour pouvoir éviter de se blesser. Il y a des choses à faire et des dispositions à prendre quand on est professionnel. C'est un joueur important pour l'équipe nationale mais il faut très rapidement qu'il puisse enchaîner des matchs et reprendre le rythme qu'il avait avant sa grosse blessure. On lui souhaite bon courage et qu'il prenne conscience de la nécessité d'élever son niveau d'exigence en termes de professionnalisme». Des conseils dont il a pris note. Malheureusement, cela ne paye pas encore pour lui.

Cette saison, il a disputé au total quinze rencontres toutes compétitions confondues, soit un temps de jeu global de 693 minutes. Il faut toutefois préciser qu'il n'a joué aucun match en intégralité. Sans compter sa future absence de 3-4 semaines, Youcef Atal a déjà manqué 337 jours de compétition depuis son arrivée à l'OGC Nice en 2018 selon le site transfermarkt. A nouveau blessé, le footballeur sous contrat jusqu'en 2023 va devoir prendre le temps de bien se soigner une bonne fois pour toute avant de faire son retour, et pourquoi pas redevenir le joueur qui a mis tout le monde d'accord il y a trois ans. A Nice comme en Algérie, on attend que ça !