EdF Espoirs : Amine Adli réagit aux rumeurs sur le Maroc

Actuellement en Roumanie et Géorgie pour y disputer l’Euro Espoirs (21 juin - 8 juillet) avec les Bleuets, Amine Adli voit son nom revenir avec insistance du côté de la sélection marocaine. Chez certains médias marocains, on évoquait en effet ces derniers jours la volonté de l’ancien Toulousain de jouer pour les Lions de l’Atlas, dès lors l’Euro Espoirs terminé. Une rumeur démentie par l’intéressé dans un entretien accordé à L’Équipe ce mercredi.

La suite après cette publicité

«Comme je l’ai déjà dit, si une décision avait déjà été actée en ce sens, je me serais exprimé, a rappelé l’actuel joueur du Bayer Leverkusen. Beaucoup de gens parlent en mon nom. C’est vrai, il y a des sollicitations, comme c’est le cas pour la plupart des binationaux, et ce depuis notre plus jeune âge. Mais je porte le maillot bleu depuis cinq ans et j’ai participé à toute la campagne de qualifications pour l’Euro. Je suis encore jeune, et si une décision doit être prise, je l’annoncerai moi-même»

À lire

JT Foot Mercato : l’OM lance enfin les grandes manœuvres