Serie A : l'AC Milan s'offre la Juventus et retrouve le podium

Retour de la Serie A ce weekend après une nouvelle journée de Ligue des Champions qui a vu la Juventus gagner ses premiers points face au Maccabi Haifa (3-1) et l'AC Milan lourdement chuter sur la pelouse de Chelsea (3-0). Les deux équipes s'affrontaient d'ailleurs ce samedi à 18h au stade Giuseppe-Meazza (appelé aussi San Siro pour les intimes) dans un des plus gros chocs que peut offrir le championnat italien. Dès les premières minutes de la rencontre, l'intensité était bel et bien présente sur la pelouse. On pouvait observer plusieurs contre-attaques de part et d'autre mais sans réussir à inquiéter les arrières gardes respectives des deux équipes. Théo Hernandez effectuait par exemple un très bon retour sur Juan Cuadrado (6e). Dans la foulée, le Colombien gâchait une récupération haute de la Juventus, qui se retrouvait alors en supériorité numérique. Son tir dans un angle fermé était trop croisé pour inquiéter le gardien milanais et pourtant plusieurs de ses coéquipiers étaient seuls dans la surface de réparation adverse (9e).

Après cette entame à l'avantage des Juventini, les Milanais reprenaient le contrôle du jeu en dominant les débats. Et sur un corner de Sandro Tonali, Pierre Kalulu prolongeait de la tête au premier poteau et le cuir venait rebondir sur le pied de Rafael Leao qui exécutait alors une très belle talonnade totalement involontaire qui terminait son chemin sur le poteau du portier turinois (21e). Moins d'une quinzaine de minutes plus tard, le Portugais trouvait à nouveau le montant du gardien de la Juventus à la suite d'une belle frappe enroulée (34e). Malgré de bonnes percussions de chaque côté, les défenses prenaient jusque-là le meilleur sur les attaques dans cette première période mais c'était sans compter sur les français du champion en titre italien. Olivier Giroud trouvait Fikayo Tomori sur la trajectoire de sa frappe après un corner de Théo Hernandez mal dégagé par la défense turinoise. Le défenseur milanais pouvait alors reprendre de près et tirer en force sous la barre de Wojciech Szczesny (45e+1).

La Juventus n'arrive pas à inverser pas la tendance, l'AC Milan en profite

Au retour des vestiaires, la légère domination milanaise se confirmait. L'AC Milan profitait de la baisse de régime de son adversaire pour accentuer son avance au tableau d'affichage. Au milieu, Brahim Diaz récupérait le ballon devant Arkadiusz Milik. L'Espagnol pouvait ensuite filer seul au but, après avoir effectué un merveilleux grand-pont sur le capitaine de la Juventus, Leonardo Bonucci, et conclure par une frappe que le portier polonais ne pouvait que freiner (54e). Toujours aussi virevoltant, le latéral français des Rossoneri tentait de lober le gardien de la Juve dans un angle fermé mais sa tentative échouait finalement à côté des cages turinoises (67e). La première situation chaude en faveur des joueurs de Massimiliano Allegri avait lieu dans la continuité. L'attaquant polonais turinois smashait sa reprise de la tête mais Ciprian Tatarusanu captait relativement facilement le ballon (71e).

À l'aube du dernier quart d'heure, Moise Kean pensait pouvoir conclure dans la surface, mais sa frappe du droit était contrée in extremis par le tacle de Pierre Kalulu (74e). Par la suite, la Vieille Dame n'arrivait plus vraiment à peser dans cette rencontre. Pas suffisamment en tout cas pour réellement inquiéter la défense milanaise. Pire, la dernière occasion était à mettre au crédit de Divock Origi mais le belge perdait son duel face au portier turinois (90e+2). Juste avant le coup de sifflet final, plusieurs cartons rouges était distribués par Daniele Orsato alors que Leandro Paredes avait laissé éclater sa frustration (90e+4). Avec cette victoire, l'AC Milan retrouve le podium et la troisième place de Serie A en attendant la suite de cette 9ème journée. De son côté, la Juventus inquiète de plus en plus. Outre son classement indigne, son niveau de jeu n'est vraiment pas rassurant alors que les échéances européennes se rapprochent de plus en plus.