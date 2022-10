Ligue des Champions : Rabiot soulage la Juventus, Haaland enchaîne encore avec Manchester City

Suite et fin de cette 3e journée de phase de poules de Ligue des Champions. Pendant que le PSG se mesurait à Benfica à Lisbonne, la Juventus recevait le Maccabi Haïfa pour essayer de décrocher ses premiers points dans cette campagne. Avec trio Di Maria-Vlahovic-Kostic, la Vieille Dame prenait le match par le bon bout, tout en manquant cruellement de réalisme, à l'image de son gaucher argentin (6e, 29e) et de son attaquant serbe (11e, 13e). C'est finalement Rabiot qui validait cette première période d'une belle frappe sous la barre (35e). Au retour des vestiaires, Vlahovic doublait la mise (50e) mais ça n'empêchait pas le retour israélien avec le but signé Dean David (75e). Plus de peur que de mal pour les Bianconeri car Rabiot signait un doublé (83e) pour un succès 3-1, qui relance la Juve dans cette compétition.

On prend la direction du Groupe G où Erling Haaland a encore fait parler la poudre. Il n'aura fallu que 33 minutes au Norvégien pour inscrire un doublé, permettant à Manchester City d'exploser Copenhague 5-0. Car Guardiola s'est même permis le luxe de sortir son attaquant à la pause. Khocolava contre son camp (39e), Marhez sur penalty (54e) et Alvarez (76e) sont les autres buteurs pour les Cityzens, qui occupent la 1ère place, trois points devant le Borussia Dortmund. Les Allemands ont réalisé un très gros coup en giflant le Séville FC en Andalousie 4-1. Le BvB a fait la différente au terme d'une première période spectaculaire et parfaitement emmenée par son capitaine, Jude Bellingham, passeur pour Guerreiro (6e) et buteur (41e) pour prendre trois buts d'avance. La suite fut plus difficile avec la réduction de l'écart d'En-Nesyri, avant que Brandt ne scelle le score.

Benzema ne marque toujours pas mais le Real gagne

On reste en Espagne où dans la capitale, le Real recevait le Shakhtar et sa sensation Mykhaylo Mudryk. Le champion d'Europe démarrait pied au plancher grâce à son trio magique Vinicius-Benzema-Rodrygo. Le second brésilien ouvrait même rapidement la marque suite à un bon travail de Tchouameni (13e). Il y avait un monde d'écart entre les deux équipes, tant la Casa Blanca dominait. Elle s'offrait même un doublé avec un Vinicius à la conclusion d'un splendide mouvement collectif (28e). La pression devenait intenable mais les manqués de Benzema (31e, 35e) permettaient aux visiteurs de rester en vie, d'autant que Zubkov relançait les siens (38e). Comme ce week-end face à Osasuna, le but s'est malheureusement refusé à l'attaquant français pour une nouvelle soirée compliquée, la faute notamment à un très bon Trublin. Il n'a toujours pas marqué dans cette C1, alors que le Real est premier du groupe F.

Enfin, dans le dernier match de la soirée, Chelsea n'a pas de détail face à l'AC Milan, pour ce qui était l'une des affiches de la soirée. Fofana a ouvert le score (24e) pour ce qui est son premier but sous ses nouvelles couleurs. Mount pensait doubler la mise sans l'annulation de la VAR mais c'est finalement Aubameyang qui parvenait à breaker vers l'heure de jeu (56e). Les Rossoneri ont vite capitulé en seconde période puisque juste après le but du Gabonais, c'est James qui corsait l'addition (61e). Les Blues de Graham Potter obtiennent enfin leur première victoire dans cette Ligue des Champions et reviennent un point derrière le leader de la poule E, le RB Salzbourg. Seul point noir de la soirée, la sortie sur blessure de Fofana, touché au genou.

Le classement de cette phase de groupes.

Les résultats des matchs de 21h :

Groupe E :

Chelsea 3 - 0 AC Milan : Fofana (24e), Aubameyang (56e), James (61e)

Groupe F :

Real Madrid 2 - 1 Shakhtar Donetsk : Rodrygo (13e), Vinicius (28e) ; Zubkov (38e)

Groupe G :

Séville 1 - 4 Borussia Dortmund : En-Nesyri (51e) ; Guerreiro (6e), Bellingham (41e), Adeyemi (43e), Brandt (75e)

Manchester City 5 - 0 Copenhague : Haaland (7e, 33e), Khocolava (csc 39e), Marhez (sp 54e), Alvarez (76e)

Groupe H :

Juventus 3 - 1 Maccabi Haïfa : Rabiot (35e, 83e), Vlahovic (51e) ; David (75e)

Benfica 1 - 1 : PSG : Danilo (csc 41e) ; Messi (22e)