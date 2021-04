Sheffield : l'émouvante lettre d'adieu de Chris Wilder

Licencié par Sheffield United en mars dernier alors que le club ne comptait, déjà à l’époque, que 14 points, Chris Wilder a tenu à adressé une lettre aux supporters des Blades. L’iconique et non moins légendaire ex manager du club avait repris le club pensionnaire de Bramall Lane en 2016 alors que Sheffield végétait en troisième division. L’année dernière, les partenaires de Lys Mousset avaient terminé à la 9ème place de Premier League, avant de s’écrouler cette année.

La suite après cette publicité

«Lorsque je suis rentré à Bramall Lane, en mai 2016, après avoir eu la chance de diriger le club que j'ai soutenu toute ma vie, qui aurait pu prédire les quatre années et demie suivantes ? (…) Lentement mais sûrement, nous nous sommes occupés de nos affaires, en prenant les difficultés avec les difficultés et en restant humbles, alors que nous avons commencé à construire une dynamique qui nous mènerait aux sommets de la Premier League et à la meilleure place jamais atteinte dans l'ère moderne. (…) J’ai vécu le rêve de tous les fans des Blades et j'espère que chacun d'entre eux comprend que j'ai essayé de les représenter correctement en "leur rendant leur club", une phrase qui m'a été dite à plusieurs reprises. Et je crois verbalement que nous l'avons fait !», explique-t-il à travers sa lettre. Un message touchant et qui souligne encore une fois toute la classe de ce manager, et le respect qu’il porte envers Sheffield.