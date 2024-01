Sheffield United s’offre Ben Brereton Díaz en prêt

Après la PL2, le Championship et la Liga, Ben Brereton a enfin l’occasion de découvrir la Premier League. Très peu utilisé en tant que titulaire du côté de Villarreal (20 matches TCC dont 14 entrées en jeu, 0 but), qu’il a rejoint gratuitement l’été dernier en provenance de Blackburn, l’attaquant international chilien (27 sélections, 7 buts) va évoluer dans l’élite outre-Manche sous le maillot de Sheffield United, qui l’accueille en prêt pour les six prochains mois. Le natif de Stoke aura la lourde tâche de sortir les Blades, lanternes rouges de la PL, de la zone de relégation.

La suite après cette publicité

«Dès que j’ai su qu’il y avait de l’intérêt, j’ai parlé à quelques personnes et nous avons rapidement conclu l’affaire. Je ne jouais pas vraiment là-bas (en Espagne) et on m’a dit que je pouvais être prêté. C’est donc formidable d’être en Angleterre, dans un si grand club et un club que je connais bien pour y avoir joué. J’ai hâte de commencer. (…) Jouer en Premier League, c’est quelque chose dont on rêve quand on est jeune, alors c’est super pour moi et j’ai hâte de commencer», a déclaré le joueur de 24 ans au média officiel du club.