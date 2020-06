Arsenal : les insultes de Mattéo Guendouzi à Neal Maupay

Samedi, Brighton a renversé Arsenal (2-1) et s'est imposé sur le fil grâce à son attaquant, Neal Maupay (23 ans). Buteur dans les dernières secondes de cette partie, le Français est à l'origine de la grave blessure de Bernd Leno, le gardien des Gunners, en première période. Ce qui a eu le don de provoquer la colère noire de son compatriote et adversaire, Mattéo Guendouzi (21 ans). Au coup de sifflet final, le milieu d'Arsenal s'est approché de Maupay pour l'attraper au niveau de la gorge et le faire tomber, avec quelques mots doux échangés entre les deux Tricolores.

Ce mardi, le Daily Mail a révélé, par le biais d'une source anonyme à Brighton, ce que Guendouzi a réellement dit lors de l'échauffourée en fin de rencontre : «il (Guendouzi) disait aux joueurs de Brighton qu'ils étaient des salop... Il disait que lui (Guendouzi) et ses coéquipiers gagnaient tellement plus qu'eux (les joueurs de Brighton) ne gagneraient jamais dans leur vie. Il a déjà fait ça dans d'autres matchs. Arsenal est un club décent et déteste ce genre de comportement». Des propos qui font sens après ceux tenus par Neal Maupay, à chaud, suite à la victoire des Seagulls. Mattéo Guendouzi pourrait lui être suspendu par la Ligue anglaise pour son comportement sur le terrain.